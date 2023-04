VIDEO Pao im Franjo! Bizarna scena na Plenkovićevoj presici: 'Ma Kabok je sve to riješio!'

Premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković obratio se medijima u središnjici HDZ-a u Zagrebu nakon sastanka predsjedništva te stranke. Pričao je o brojnim aktualnostima kao što su pregovori s liječnicima, obnove nakon potresa...

I dok je on pričao, sa strane se zbivala prava mala drama. Naime, slika Franje Tuđmana koja stoji na jednom od zidova umalo je pala!

U spas je odmah pritrčao Zoltan Kabok, glasnogovornik HDZ-a, koji je pokušao pričvrstiti sliku natrag na zid, no kako mu to nije uspijevalo, do kraja konferencije za medije ostao je pridržavati sliku.

Sve je primijetio i premijer.

- Pa nije valjda... Kabok je sve riješio, ovo je bio velik izazov pred ovoliko kamera - rekao je Plenković.

Naposljetku su sliku Franje Tuđmana ipak uspjeli namjestiti natrag na zid.

