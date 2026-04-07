VIDEO Pijan se autom zabio u kamion u Kninu, divljao i vrijeđao policajce pa ga uhitili

Muškarac (36) uhićen je u ponedjeljak oko 20.30 sati u Kninu na Trgu Oluje nakon što je izazvao prometnu nesreću.

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 03:01 Prometna nesreća Knin | Video: čitatelj/24sata

Kako je opisala policija, ušao je prebrzo u kružni i prometni kružni tok te je autom udario u kamion koji se već ondje nalazio. Imao je 1,67 promila alkohola u krvi. Muškarac (66) i žena (65) iz kamiona završili su u kninskoj bolnici s lakšim ozljedama, no i dalje postoji opasnost da im se stanje pogorša i ozljede postanu teške.

No umjesto da 36-godišnjak preuzme odgovornost, on je nakon sudara samo nastavio divljati.

- Neposredno nakon prometne nesreće došlo je do narušavanja javnog reda i mira tako što je 36-godišnjak udarao nogama u vozilo kojim je prethodno upravljao te pokušao oštetiti betonsku vazu za cvijeće, pri čemu je vikao i omalovažavao policijske službenike. Budući da s protupravnim ponašanjem nije prestao ni nakon izdanih upozorenja i zapovijedi, policijski službenici su nad njim primijenili sredstva prisile - pišu iz policije.

Posumnjali su i da je bio drogiran. Preliminarni test da je pozitivan nalaz na droge pa su mu ponudili stručan nadzor i davanje novog uzorka za laboratorij, što je odbio. Ipak, morao je ostati u bolnici.

- U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 36-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede koje su nastupile kao posljedica prometne nesreće te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 36-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog - navode iz policije.