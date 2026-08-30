VIDEO Pijani Mađar ukrao avion pa letio preblizu nuklearke i na kraju pao u polje suncokreta

Nevjerojatan incident koji zvuči kao scenarij iz akcijskog filma odigrao se u Mađarskoj kada je 24-godišnji muškarac u pijanom stanju navodno ukrao zrakoplov tipa Cessna 172. Svojim je opasnim letom ušao u strogo čuvanu zonu zabrane letenja oko nuklearne elektrane Paks, što je izazvalo hitnu reakciju mađarske protuzračne obrane i podizanje borbenih zrakoplova. Njegova avantura završila je prinudnim slijetanjem u polje suncokreta, a potom i bizarnim pokušajem bijega otmicom automobila od vozača koji mu je stao pomoći.

Drama na nebu iznad mađarske nuklearke

Sve je počelo u subotu, 29. kolovoza 2026., kada su vojni radari detektirali malu letjelicu koja se kretala bez odobrenja. Uskoro je utvrđeno da se radi o zrakoplovu Cessna 172 Skyhawk, jednom od najpoznatijih i najproizvođenijih zrakoplova u povijesti, koji se zbog svoje pouzdanosti često koristi za obuku pilota. Istražitelji vjeruju kako je 24-godišnji muškarac iz mjesta Szomor ukrao upravo takav zrakoplov sa zračne luke Kaloča i bez ikakve dozvole ili plana leta poletio. Nedugo zatim, svojim je letom ušao u zonu zabrane letenja koja okružuje jedinu mađarsku nuklearnu elektranu Paks. Riječ je o ključnom energetskom objektu koji proizvodi oko 50 posto ukupne električne energije u zemlji i zbog toga ima poseban status zaštite. Civilnim zrakoplovima strogo je zabranjeno približavanje elektrani na manje od tri kilometra u radijusu te letenje ispod visine od 6000 metara.

Podignuti borbeni zrakoplovi Gripen

Ulazak neidentificirane letjelice u tako osjetljiv zračni prostor predstavljao je ozbiljnu sigurnosnu prijetnju koja je zahtijevala trenutačnu vojnu intervenciju. Mađarski ministar obrane Romulusz Ruszin-Szendi potvrdio je u objavi na Facebooku kako su odmah podignuta dva borbena zrakoplova Gripen iz sastava mađarskih zračnih snaga.

"Dva zrakoplova Gripen poslana su na područje na jugu Mađarske kao odgovor na prijetnju", naveo je ministar, dodajući kako je incident još jednom pokazao važnost i visoku razinu stalne pripravnosti protuzračne obrane. Zadatak borbenih pilota bio je presresti Cessnu, vizualno identificirati letjelicu i pilota te procijeniti razinu opasnosti koju predstavlja za nacionalnu sigurnost i nuklearno postrojenje.

Prinudno slijetanje u polje i pokušaj bijega

Samo nekoliko minuta nakon što su borbeni zrakoplovi stigli u područje, pilot Cessne izveo je prinudno slijetanje u polje suncokreta u blizini mjesta Gerjen, na udaljenosti od otprilike šest kilometara od nuklearne elektrane. Zrakoplov je prilikom grubog slijetanja teško oštećen, pri čemu je uništen stajni trap, no pilot je, nevjerojatno, prošao bez ikakvih ozljeda. Borbeni zrakoplovi locirali su srušenu letjelicu i ostali kružiti iznad područja sve dok na mjesto događaja nisu stigli spasilački helikopter i zemaljske hitne službe.

Međutim, drama se tu nije završila. Prema priopćenju mađarske policije, 24-godišnjak je napustio oštećeni zrakoplov i pokušao pobjeći s mjesta nesreće. Opisan je kao "vidno rastrojen i u konfuznom stanju", a ubrzo ga je na obližnjoj cesti uočio jedan vozač koji je stao kako bi mu ponudio pomoć. Umjesto da je prihvati, pilot je tada navodno pokušao preuzeti kontrolu nad njegovim automobilom i odvesti se. Srećom, vozač ga je "na vrijeme zaustavio", spriječivši ga u naumu.

Istraga u tijeku, pilot u pritvoru

Policijski službenici ubrzo su stigli na mjesto događaja, uhitili 24-godišnjaka i odveli ga na ispitivanje. Preliminarna testiranja potvrdila su da je u trenutku incidenta bio u alkoholiziranom stanju, a u tijeku su i dodatne toksikološke analize kako bi se utvrdilo je li bio pod utjecajem drugih psihoaktivnih supstanci. Nakon ispitivanja zadržan je u policijskom pritvoru, a policija je zatražila i određivanje istražnog zatvora. Protiv njega će biti pokrenut postupak zbog neovlaštenog oduzimanja vozila i drugih kaznenih djela.

Provjere sigurnosti i širi kontekst prijetnje

Cijeli događaj pokrenuo je ozbiljna pitanja o sigurnosnim mjerama na manjim aerodromima koji služe za generalnu avijaciju. Mađarske vlasti najavile su pokretanje hitnih inspekcija u zračnoj luci Kaloča, a isto će učiniti i na drugim sličnim zračnim lukama diljem zemlje. Iako su krađe zrakoplova rijetke, ovaj slučaj služi kao podsjetnik na potencijalne rizike. Istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi motive mladića te kako je uspio neopaženo ukrasti i pokrenuti zrakoplov. Stručnjaci za sigurnost ističu da, iako su moderne nuklearne elektrane projektirane da izdrže određene vanjske udare, namjerni udar zrakoplova i dalje se smatra ozbiljnim rizikom, zbog čega su zone zabrane letenja ključan element zaštite.