Utvrđeno je da je riječ o 26-godišnjaku koji je u trenutku događaja imao 1,34 promila alkohola u organizmu..
VIDEO Pijani muškarac krao u centru Zagreba, tukao zaštitara pa ugrizao policajca. Uhitili ga
Muškarac (26) u utorak je oko 17.50 sati ukrao artikle iz trgovine u pothodniku trgovačkog centra na Trgu Ante Starčevića u Zagrebu, a potom napao zaštitara, dvojicu prolaznika i policajca koji je došao na intervenciju.
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Sve je počelo kada je 40-godišnji zaštitar primijetio krađu i od muškarca zatražio da vrati ukradene artikle. On je to odbio te zaštitara udario u glavu i tijelo, nakon čega je pokušao pobjeći iz trgovine.
Na putu je napao i 23-godišnjaka te 26-godišnjaka koji su se zatekli na mjestu događaja.
Kad je policija stigla na intervenciju, muškarac je udario jednog policajca i nekoliko ga puta ugrizao. Budući da je pružao otpor, policajci su ga svladali uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje te ga uhitili i priveli na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je riječ o 26-godišnjaku koji je u trenutku događaja imao 1,34 promila alkohola u organizmu.
U događaju je lakše ozlijeđen jedan policajac, kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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