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SERIJSKI PROVALNIK

Upadao u kafiće i dućane pa krao novac i cigarete: Uhitili ga zbog 27 teških krađa...

Piše HINA,
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Upadao u kafiće i dućane pa krao novac i cigarete: Uhitili ga zbog 27 teških krađa...
Ilustracija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Zagrebačka policija razotkrila je 38-godišnjaka osumnjičenog da je provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice

Zagrebačka policija razotkrila je 38-godišnjaka osumnjičenog da je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice, pri čemu je materijalna šteta procijenjena na oko 10.000 eura.

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Policija ga sumnjiči za ukupno 28 imovinskih kaznenih djela, među kojima je 27 teških krađa provaljivanjem, od kojih je šest ostalo u pokušaju, te jedno kazneno djelo krađe.

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Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je tijekom noći prikladnim alatom provaljivao u poslovne objekte, pretraživao njihove prostorije i krao novac, a u pojedinim slučajevima i duhanske proizvode, bezalkoholna pića te tehničku opremu. Prema policijskim navodima, u dio objekata nije uspio ući, dok iz nekih, iako je provalio i ispremetao stvari, nije ništa odnio.

Jednu krađu, kako se sumnja, počinio je sredinom travnja u ranim jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu na području Maksimira gdje je kroz otključana vrata terase ušao u objekt te ukrao novac, duhanske proizvode i druge predmete.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

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