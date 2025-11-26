Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
Ministar Branko Bačić i jutros je govorio o rušenju vjesnika te je istaknuo kako je preporuka da je sigurnije ići u miniranje i tako urušiti cijeli objekt.
- Tu postoje također dvije mogućnosti. Jedna je da se cijeli objekt uruši u vlastitu tlocrtu površinu, što predstavlja određene probleme, s obzirom na to da su dolje velike instalacije, pa bi se tako važni energetski vodovi uništili. Prijedlog je da ga se onda "prelomi" prema zapadu, prema Savskoj ulici - pojasnio je Bačić.
A u rušenju se spominje i rotirajuća eksplozija kojom bi se minirali nosivi elementi nebodera i tu bi došlo do postupne eksplozije gdje bi se kontroliralo kretanje pada nebodera.
Bačić je također rekao i kako će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja.
A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Google Gemini je ovako napravio vizualizacije rušenja zgrade
A ovako je to kreirao ChatGPT
