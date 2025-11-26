Obavijesti

KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

Ministar Branko Bačić i jutros je govorio o rušenju vjesnika te je istaknuo kako je preporuka da je sigurnije ići u miniranje i tako urušiti cijeli objekt.

- Tu postoje također dvije mogućnosti. Jedna je da se cijeli objekt uruši u vlastitu tlocrtu površinu, što predstavlja određene probleme, s obzirom na to da su dolje velike instalacije, pa bi se tako važni energetski vodovi uništili. Prijedlog je da ga se onda "prelomi" prema zapadu, prema Savskoj ulici - pojasnio je Bačić.

A u rušenju se spominje i rotirajuća eksplozija kojom bi se minirali nosivi elementi nebodera i tu bi došlo do postupne eksplozije gdje bi se kontroliralo kretanje pada nebodera. 

Bačić je također rekao i kako će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja.

A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

Google Gemini je ovako napravio vizualizacije rušenja zgrade

Simulacija rušenja Vjesnika 00:07
Simulacija rušenja Vjesnika | Video: Google Gemini/Veo3

Simulacija rušenja Vjesnika 00:07
Simulacija rušenja Vjesnika | Video: Google Gemini/Veo3

A ovako je to kreirao ChatGPT

Simulacija rušenja Vjesnika 00:01
Simulacija rušenja Vjesnika | Video: AI

