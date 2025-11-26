VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Ministar Branko Bačić i jutros je govorio o rušenju vjesnika te je istaknuo kako je preporuka da je sigurnije ići u miniranje i tako urušiti cijeli objekt.

- Tu postoje također dvije mogućnosti. Jedna je da se cijeli objekt uruši u vlastitu tlocrtu površinu, što predstavlja određene probleme, s obzirom na to da su dolje velike instalacije, pa bi se tako važni energetski vodovi uništili. Prijedlog je da ga se onda "prelomi" prema zapadu, prema Savskoj ulici - pojasnio je Bačić.

A u rušenju se spominje i rotirajuća eksplozija kojom bi se minirali nosivi elementi nebodera i tu bi došlo do postupne eksplozije gdje bi se kontroliralo kretanje pada nebodera.

Bačić je također rekao i kako će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja.

A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

Google Gemini je ovako napravio vizualizacije rušenja zgrade

Pokretanje videa... 00:07 Simulacija rušenja Vjesnika | Video: Google Gemini/Veo3

A ovako je to kreirao ChatGPT

Pokretanje videa... 00:01 Simulacija rušenja Vjesnika | Video: AI