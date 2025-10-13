Odmah po dojavi ondje su poslane ekipe Javne vatrogasne postrojbe iz Splita s tri vozila, a kasnije su im se pridružile kolege s još jednim vozilom
BRZA INTERVENCIJA
VIDEO Planuo kontejner na odlagalištu Karepovac
Gori na odlagalištu otpada Karepovac!, glasila je u ponedjeljak oko podneva poruka splitskim vatrogascima.
- Sanacija je u tijeku - kratko su rekli iz JVP-a Grada Splita.
