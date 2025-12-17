VIDEO Plenković na Vladi: 'Ovo nismo imali još od Mažuranića'

Dodijelili smo više od 60 ugovora za opremanje osnovnih škola, rekao je premijer Anderj Plenković u uvodu sjednice Vlade.

Uoči jučerašnjeg sastanka sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina, predsjednik Vlade i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs su u Dubrovniku uručili 62 ugovora za Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, vrijedna 320 milijuna eura, od kojih je čak 225 milijuna bespovratnih sredstava.

- Ovo predstavlja ogroman iskorak za naše obrazovanje, ovo još nismo imali od Mažuranića - rekao je.

Govoreći o ostalim projektima, premijer je naveo da su potpisani ugovori za tri centra za gospodarenje otpadom – Piškornicu, Lećevicu i Lučino Razdolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Riječ je o projektima vrijednima 186 milijuna eura, a završetak se očekuje 2028. godine.

Plenković je istaknuo i ulaganja u istraživanje i razvoj. Ministar gospodarstva dodijelio je 22 ugovora vrijedna 33 milijuna eura, dok će se u petak dodijeliti još 16 ugovora vrijednih 21 milijun eura. Velik dio projekata odnosi se na umjetnu inteligenciju, digitalni razvoj i proizvodne procese, a do kraja godine planirana je dodjela ukupno 110 milijuna eura.

Premijer se osvrnuo i na korištenje sredstava iz EU-a, naglasivši kako će dio novca biti uložen u zdravstvo i informacijske sustave. Spomenuo je i obnovu zagrebačke katedrale, u koju je do sada uloženo 47 milijuna eura, kao i kontinuirana ulaganja u Banovinu.

Na sjednici Vlade raspravljat će se i o izmjenama zakona o zdravstvenom nadzoru radnika izloženih azbestu, Akcijskom planu razvoja javne uprave do 2027. godine te o nastavku sudjelovanja Hrvatske u radu Ureda visokog predstavnika u BiH. Također će se govoriti o osnivanju povjerenstva za povrat školskog broda Jadran i ostalim pitanjima vojne sukcesije s Crnom Gorom.