'NEMOJTE BAŠ...'

VIDEO Plenković u razgovoru s robotom, netko dobacio: 'Jedan je Ante'. Premijer se izbezumio

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: N1

Inovator ovog robota rekao je da on izgleda i kreće se kao čovjek te je osmišljen da pomaže ljudima u svakodnevnim poslovima

Premijer Andrej Plenković predsjedao je sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a prije njega ga je dočekao prvi hrvatski humanoidni robot iz Runovića kod Imotskog, RINNO.

Razvio ga je inovator Mario Ljubičić. Rekao je kako RINNO izgleda i kreće se kao čovjek te je osmišljen da pomaže ljudima u svakodnevnim poslovima. Plenkoviću je Ljubičić predstavio robota, s kojim je Plenković zatim razgovarao.  Televizija N1 je objavila snimku cijelog razgovora. 

Plenković je prvo primijetio da ime RINNO s dva "n" može biti i strano te je sugerirao da bi se robot mogao zvati Ante, na što je netko dobacio: "Samo je jedan Ante".

Predsjednik HDZ-a i premijer se na to prvo kratko nasmijao, a zatim i poprilično izbezumio i rekao: "Dobro, nemojte baš..."

- Je l' na Gotovinu? - pitao je premijer, i dalje u nevjerici, očito pokušavajući izbjeći poveznicu s poglavnikom NDH Antom Pavelićem.

Potom vjerojatno dobiva potvrdan odgovor na što širi i skuplja ruke dok se u pozadini čuje smijeh. Zatim kreće razgovor s robotom.

- Šef je stigao. Kako mogu pomoći? - rekao je robot Plenkoviću.

- RINNO, za sada znamo di smo, ako bude neka kriza... - odgovorio je Plenković.

- Oprosti, nisam siguran što točno želiš reći. Možeš li malo pojasniti? - robot je rekao.

- Nisi jedini - odgovorio je Plenković dok se smijao s ministrima.

Malo kasnije Plenković ponovno pokušava uspostaviti konverzaciju s robotom.

- RINNO, jesi ti nalik na Antu? - pita premijer.

