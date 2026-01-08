Najvažnije je da nema žrtvama, samo materijalna šteta, koja će se morati popraviti , kaže župnik Atila Želer...
OGLASIO SE ŽUPNIK
VIDEO Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu!
Rano u četvrtak ujutro podmetnut je požar ispred katoličke Crkve imena Marijinog u Novom Sadu. Požar je podmetnut s bočne strane crkve, vatrogasci su brzo stigli na lokaciju i ugasili vatru, piše Autonomija.info.
- Točno vrijeme izbijanja požara ne znamo. Ja sam u šest, kad sam ustao, vidio vozila vatrogasca i policije kako stoje ispred crkve. Najvažnije je da nema žrtvama, samo materijalna šteta, koja će se morati popraviti - kazao je župnik Atila Želer.
Dodaje kako od 2021. godine, otkad je u službi u ovoj crkvi, zvanoj i katedrala, nije bilo sličnih incidenata.
- Čekamo službene informacije, za sada nemamo nikakve podatke - kazao je svećenik.
