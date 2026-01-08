Obavijesti

OGLASIO SE ŽUPNIK

VIDEO Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Najvažnije je da nema žrtvama, samo materijalna šteta, koja će se morati popraviti , kaže župnik Atila Želer...

Rano u četvrtak ujutro podmetnut je požar ispred katoličke Crkve imena Marijinog u Novom Sadu. Požar je podmetnut s bočne strane crkve, vatrogasci su brzo stigli na lokaciju i ugasili vatru, piše Autonomija.info.

Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu 01:30
Podmetnut požar na katoličkoj crkvi u Novom Sadu | Video: Autonomija/Razglas news

- Točno vrijeme izbijanja požara ne znamo. Ja sam u šest, kad sam ustao, vidio vozila vatrogasca i policije kako stoje ispred crkve. Najvažnije je da nema žrtvama, samo materijalna šteta, koja će se morati popraviti - kazao je župnik Atila Želer.

Dodaje kako od 2021. godine, otkad je u službi u ovoj crkvi, zvanoj i katedrala, nije bilo sličnih incidenata.

- Čekamo službene informacije, za sada nemamo nikakve podatke - kazao je svećenik.

