VIDEO Pogledajte američki udar na islamiste koji ubijaju kršćane

Nakon tjedana najava i oštrih osuda, Amerika je napala Islamsku državu u Nigeriji koja dulje vrijeme brutalno ubija kršćane.

- Napadi su bili „snažni i precizni“, a cilj su bili teroristički kampovi u saveznoj državi Sokoto, koja graniči s Nigerom - rekao je Trump. Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM) potvrdilo je da je u operaciji ubijeno više pripadnika terorističkih skupina, a akcija je provedena u suradnji s nigerijskim vlastima.

Nigerijski ministar vanjskih poslova Yusuf Tuggar izjavio je da je predsjednik Bola Tinubu dao zeleno svjetlo za operaciju te naglasio kako su SAD i Nigerija „na istoj strani u borbi protiv terorizma“. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je suradnju s Washingtonom te istaknulo da država ostaje predana zaštiti svih građana, bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost.

Novoblagoslovljeno Ministarstvo rata objavilo je snimku početka bombardiranja islamista koji su osim s kršćanima u sukobu i s Boko Haramom od kojeg su se odvojili i proglasili odanost Islamskoj državi.