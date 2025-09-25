VIDEO Pogledajte čime Ukrajina napada Rusiju. Sada imaju i bespilotne brodove

Ukrajinska bespilotna površinska plovila (USV) prvi su put prodrla i pogodila lučki grad Tuapse u Krasnodarskom kraju, na jugu Rusije. Nakon napada, iz lučkog područja uočene su eksplozije. U Tuapseu se nalaze i naftni terminal Tuapse i rafinerija Tuapse, što ga čini jednim od ključnih transportnih i logističkih središta duž ruske crnomorske obale.

Bespilotni brodovi

Ukrajinska vojska je još 29. listopada 2022. izvela višestruki napad s pomoću besposadnih površinskih vozila (USV) na ruske ratne brodove u pomorskoj bazi u Sevastopolju. Prema ruskom Ministarstvu obrane, u napadu je sudjelovalo sedam USV-a uz podršku osam bespilotnih letjelica (UAV). Naval News je izvijestio da su dva ruska ratna broda — fregata i minolovac — pretrpjela minimalnu štetu od malih USV-a. Ipak, vojni učinak napada na zaštićenu luku Sevastopolj nadmašio je izravnu štetu jer je ruska mornarica nakon toga prešla u zaštitni režim, „praktički se zatvorivši u luci... Brzo su uvedene nove obrambene mjere, nametnute nove procedure i aktivnosti su se znatno smanjile. Do sredine studenoga, najmoćniji ruski ratni brodovi u ratu uglavnom su ostali vezani u luci.

Drugi USV napad dogodio se sredinom studenoga u Novorosijsku, također na Crnom moru, ali znatno dalje od teritorija pod ruskom okupacijom nego Sevastopolj. Desantni brod klase Ropucha Olenegorski Gornjak teško je oštećen u pomorskoj bazi Novorosijsk na Crnom moru 4. kolovoza 2023. nakon što ga je pogodio ukrajinski pomorski dron s 450 kilograma TNT-a.

Korveta klase Tarantul-III Ivanovets potopljena je u zaljevu Donuzlav nakon napada ukrajinskih USV-a 1. veljače 2024. Desantni brod klase Ropucha Tsezar Kunikov potopljen je kod Alupke od strane ukrajinskih snaga Grupe 13 HUR-a pomoću USV-a MAGURA V5 dana 14. veljače 2024.

Ruski borbeni avion Su-30SM oboren je projektilom R-73 koji je ispaljen s ukrajinskog USV-a Magura V5, prema priopćenju ukrajinske vojne obavještajne službe HUR, dana 2. svibnja 2025.

Ukrajinski izviđački brod Simferopol potopljen je u delti Dunava od strane ruskog pomorskog drona dana 28. kolo