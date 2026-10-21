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DO PETKA

VIDEO Pogledajte hrvatske i francuske Rafale u akciji

Piše Filip Sulimanec,
VIDEO Pogledajte hrvatske i francuske Rafale u akciji
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Foto: MORH
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U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu danas je održana prezentacija zajedničkih aktivnosti hrvatskih i francuskih eskadrila opremljenih višenamjenskim borbenim avionima Rafale. Aktivnosti traju od 19. do 23. listopada, a uključuju pilote, zrakoplovne tehničare i drugo osoblje 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Lovačke eskadrile 1/5 Vendée francuskih Zračnih i svemirskih snaga.

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