U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu danas je održana prezentacija zajedničkih aktivnosti hrvatskih i francuskih eskadrila opremljenih višenamjenskim borbenim avionima Rafale. Aktivnosti traju od 19. do 23. listopada, a uključuju pilote, zrakoplovne tehničare i drugo osoblje 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te Lovačke eskadrile 1/5 Vendée francuskih Zračnih i svemirskih snaga.
DO PETKA
VIDEO Pogledajte hrvatske i francuske Rafale u akciji
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