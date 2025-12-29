VIDEO Pogledajte kako je treslo u Petrinji 29. prosinca 2020.

Prvi petrinjski potres od 28. prosinca bio je magnitude 5.0 prema Richteru, no već idućeg dana, Baniju pogađa još jači potres koji je odnio osam ljudskih života. Petrinju je tog 29. prosinca u 12.29 sati zatresao potres magnitude 6.2 prema Richteru.

U Majskim Poljanama kod Gline poginulo je petero osoba, u Petrinji je smrtno stradala 13-godišnjakinja, najmlađa žrtva potresa na Baniji

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:00 Kompilacija potresa u Petrinji | Video: what'supcams/screenshot

Još dvoje građana poginulo je u raščišćavanju ruševina od potresa, pokazuju podaci Civilne zaštite.

Hitne službe danima nakon potresa radile su na otklanjanju i raščišćavanju ruševina, a u prvim trenucima nakon potresa, na spašavanju života, izvlačenju iz ruševina.

No osim hitnih službi, prizori s potresom pogođenog područja, nagnali su na reakciju brojne građane iz svih dijelova Hrvatske koji su u prvim danima nakon potresa sakupljali donacije, odlazili na Baniju u privatnoj inicijativi, obilazili pogođene građane.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Razoran potres uzrokovao je veliku materijalnu štetu u tri županije - Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj koju je Svjetska banka procijenila na 5,5 milijardi eura.

Hrvatskoj je Europska komisija dodijelila 319 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za obnovu javne infrastrukture i zgrada oštećenih u potresu na tom području.

Život u Petrinji prvog dana 2021. godine | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Na terenu je u trenucima najveće potrebe, bilo 800 vatrogasaca, 450 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, 590 djelatnika i volontera Hrvatskog Crvenog križa, vojska, policija, državna intervencijska postrojba, ali i 300 građevinskih stručnjaka Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.