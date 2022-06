VIDEO Pogledajte kako je tuča izazvala kaos u Zagorju: Ceste pune leda, automobili zapeli

Stanovnici Krapinsko-zagorske županije su u četvrtak poslijepodne doživjeli jako nevrijeme popraćeno snažnom tučom koja je, strahuju, uništila njihove usjeve i vinograde.

Prizori su katastrofalni - dijelovi županije kao što je Kumrovec potpuno su bijeli od tuče, a župan Željko Kolar je za 24sata ispričao i kako im trebaju i ralice.

Jaka tuča je izazvala kaos i na cestama diljem županije. Velike količine leda koje su pale u kratko vrijeme zatrpale su ceste, što je otežalo kretanje automobilima.

Zbog svega su reagirali i vatrogasci, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

- Na području od Kumrovca do Velikog Trgovišća došlo je do veće količine oborina u obliku tuče i kiše. Tuča veličine lješnjaka-oraha padala je na području Zagorskih Sela, Jezera Klanječkog i Zaboka. U Zagorskim Selima ima nanosa šljunka na cesti. Dojave građana odnosile su se na poplavljene podrumske prostorije, naviranje oborinskih voda, tuču i veće količine oborina na cestama (Klanjec, Kumrovec, Zagorska Sela, Veliko Trgovišće). U Stubičkim Toplicama stablo je palo na električne vodove. Vatrogasne postrojbe i dežurni ophodari na ŽUC su na mjestima pogođenim nevremenom te pokušavaju otkloniti štetu - priopćili su.

Brlek: Tuča je bila veličine oraha

Gradonačelnik Klanjca, Zlatko Brlek, izjavio je za Hinu kako je nepogoda koja je zadesila njegov grad 'jednostavno užasno' i da je punih pet minuta padala tuča veličine oraha do lješnjaka.

- Šteta na usjevima i vinogradima je sigurno 100-postotna i jednostavno nemam riječi kojima bi ovo opisao. Sada je već mrak, a prave razmjere štete vidjet ćemo sutra ujutro - rekao je Brlek.

Naglasio je da još uvijek nema potpune informacije ali da su najvjerojatnije stradali i automobili. Ima dojava i da je poplavljen određeni broj podruma na području Klanjca.

Prema informacijama iz Županijskog centra 112, na području općine Zagorska Sela također je padala tuča veličine lješnjaka do oraha, ali da zasada nema dojava o štetama na objektima.

Načelnik Kumrovca: Negdje je palo i do 70 cm tuče!

Nevrijeme je zahvatilo i Veliko Trgovišće, Stubičke Toplice te grad Oroslavje.

Gradonačelnik tog grada, Viktor Šimunić, u obilasku je terena. Potvrdio za Hinu da je tuča padala oko 10 minuta i da je cijeli grad bijeli. Osobno je kontaktirao određeni broj poljoprivrednika koji kažu da su im usjevi uništeni, no, prava procjena znat će se tijekom idućih dana.

Slično je i na području Kumrovca. Načelnik Robert Šplajt nazvao je situacija pravom katastrofom.

- Stanje je katastrofa. Gore ne može biti. Još uvijek imamo tuče na cesti. U nekim mjestima i do 10 cm. Čekamo ralicu da razgrne, na cesti je kolaps, automobili stoje. Mislim da poljoprivreda, vinogradi, ratarstvo, da to možemo zaboraviti i da je tuča uspjela sve uništiti. U nekim mjestima bilo je i do 70 cm tuče - izjavio je Šplajt.

Dodao je da se trenutno radi na zaštiti javnih objekata kako voda ne bi prodrla u njih.

