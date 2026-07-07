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VIDEO Pogledajte kako naši piloti kanadera gase požar kraj Metkovića: 'Gori rezervat'

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Pogledajte kako naši piloti kanadera gase požar kraj Metkovića: 'Gori rezervat'
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Vatra je izbila na terenu koji se nalazi na samoj granici s BiH pa je moguće da se požar iz te zemlje proširio na naše područje. Trenutno ga gase dva kanadera

Požar je izbio na teško pristupačnom močvarnom terenu, gdje je iznimno otežano kretanje i pješacima i brodicama. Požarište nadziremo i gasimo na mjestima gdje vatrogasci mogu pristupiti, dok protupožarni zrakoplovi djeluju iz zraka. U pripravnost smo stavili i okolna dobrovoljna vatrogasna društva, rekao je za HVZ zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović. 

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Prema prvim informacijama, dojava o požar močvarnog područja, koje potpada pod rezervat prirode, stigla je u utorak oko 6 sati. Odmah su intervenirali pripadnici JVP Metković, a u pomoć su došli i dobrovoljci DVD-a Vid.

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Kako su nam rekli, vatra je izbila na terenu koji se nalazi na samoj granici s BiH pa je moguće da se požar iz te zemlje proširio na naše područje. Trenutno ga gase dva kanadera, a vatrogasci pokrivaju rub močvare.

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