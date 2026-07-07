Vatra je izbila na terenu koji se nalazi na samoj granici s BiH pa je moguće da se požar iz te zemlje proširio na naše područje. Trenutno ga gase dva kanadera
VIDEO Pogledajte kako naši piloti kanadera gase požar kraj Metkovića: 'Gori rezervat'
Požar je izbio na teško pristupačnom močvarnom terenu, gdje je iznimno otežano kretanje i pješacima i brodicama. Požarište nadziremo i gasimo na mjestima gdje vatrogasci mogu pristupiti, dok protupožarni zrakoplovi djeluju iz zraka. U pripravnost smo stavili i okolna dobrovoljna vatrogasna društva, rekao je za HVZ zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.
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Prema prvim informacijama, dojava o požar močvarnog područja, koje potpada pod rezervat prirode, stigla je u utorak oko 6 sati. Odmah su intervenirali pripadnici JVP Metković, a u pomoć su došli i dobrovoljci DVD-a Vid.
Kako su nam rekli, vatra je izbila na terenu koji se nalazi na samoj granici s BiH pa je moguće da se požar iz te zemlje proširio na naše područje. Trenutno ga gase dva kanadera, a vatrogasci pokrivaju rub močvare.
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