Maskirani muškarci zaustavili obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu. Vikali 'ZDS'...

Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta' iz Splita trebalo je u ponedjeljak uvečer održati kulturni program u prostorijama Gradskog kotara Blatine, no otkazan je nakon upada maskiranih ljudi. Radilo se o manifestaciji na kojoj je trebao nastupiti pjevački zbor, dramska sekcija, violinistica te plesno-pjevački zbora iz Novog Sada s devetero gimnazijalaca.

Kako su opisali svjedoci, u 18 sati u prostorije kotara ušla je skupina od oko pedesetak mladića, odjevenih u crne majice i kape, piše Dalmatinski portal. Poručili su članovima 'Prosvjete' da ondje ne mogu održati nastup. Rekli su kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, 'nema mjesta takvom programu'.

Iz 'Prosvjete' su naglasili da nije došlo ni do kakvog naguravanja, ni incidenta bilo kakve vrste. Okupljeni su, kako kažu, odlučili ostati smireni, nisu ulazili u rasprave ni sukobe, nego su jednostavno napustili prostorije Gradskog kotara. Nakon njihova odlaska, skupina je nekoliko puta skandirala 'Za dom spremni' i 'Hrvatska', navodi Dalmatinski portal.

Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

- Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita.

Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili - rekli su iz policije.

Dodaju i da su osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir.

- U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine - zaključila je policija

Program Dana srpske kulture trebao se održat od 3. studenoga do 1. prosinca, te uključiti glazbene i dramske nastupe, izložbe, folklorne plesove i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

