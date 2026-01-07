Obavijesti

VIDEO Pogledajte novi bizarni Trumpov ispad: Mahao rukama, ismijavao transrodne sportašice

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters/

Prisjetio se meča između, kako je rekao, "mladog gospodina koji se promijenio" i talijanske boksačke prvakinje. Trump je naglasio fizičku nadmoć transrodne sportašice

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump na nedavnoj je konferenciji Republikanske stranke održao govor u kojem se s podsmijehom osvrnuo na sudjelovanje transrodnih osoba u ženskim sportovima. Koristeći dramatične i slikovite primjere iz dizanja utega i boksa, T

Trump je pred okupljenim pristašama iznio svoje viđenje problematike, nazivajući cijelu situaciju "smiješnom" i "ponižavajućom za žene". Njegov nastup ponovno je potaknuo rasprave o pravima transrodnih osoba i pravednosti u sportu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Donald Trump 03:50
Donald Trump | Video: 24sata/Reuters

Trump je govor započeo pričom s natjecanja u dizanju utega, slikovito opisujući scenu u kojoj se jedna sportašica mučila podići uteg težak, kako je naveo, oko 50 kilograma. Detaljno je prepričao njezin neuspjeh i emocionalni slom koji je uslijedio.

​- Djevojka ustaje... i ne uspijeva. Ispušta uteg i odlazi s pozornice plačući. Njezina majka plače, otac plače - opisao je Trump, sugerirajući da je natjecateljica bila fizički inferiorna.

Ovom anegdotom nastojao je ilustrirati, prema njegovom mišljenju, apsurdnost situacije u kojoj se biološke žene natječu protiv transrodnih žena.

Boksački meč koji je trajao jednu rundu

Još dramatičniji primjer iznio je iz svijeta boksa. Prisjetio se meča između, kako je rekao, "mladog gospodina koji se promijenio" i talijanske boksačke prvakinje. Trump je naglasio fizičku nadmoć transrodne sportašice.

​- Udario ju je jednim lijevim direktom, 'bum'! - uzviknuo je Trump, imitirajući udarac.

Prema njegovim riječima, talijanska boksačica bila je toliko potresena snagom udarca da je nakon prve runde odbila nastaviti borbu. Navodno je svojem kutu rekla da nikada u životu nije osjetila takvu silinu.

​- Nikad prije nisam dobila ovakav udarac. Ne želim se vratiti u ring - prepričao je Trump njezine riječi.

Dodao je kako je transrodna boksačica na kraju osvojila zlatnu medalju, kao i još jedna transrodna osoba na istom natjecanju, što je iskoristio kao krunski dokaz svoje tvrdnje.

'Ponižavajuće za žene'

Svoje izlaganje zaključio je općom kritikom stanja u ženskom sportu, spominjući i plivanje, gdje se, kako kaže, rekordi ruše na "smiješan" način. Naglasio je da takva praksa nije samo nepravedna, već i degradirajuća za sportašice.

OPSESIJA OD BILIJUN DOLARA Zašto Trump želi Grenland?
Zašto Trump želi Grenland?

​- Cijela stvar je smiješna - izjavio je Trump.

​- To je toliko ponižavajuće za žene. Dugo vremena su odbijale govoriti o tome jer im je bilo neugodno - dodao je.

