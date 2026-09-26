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KALINIĆ BI BIO PONOSAN

VIDEO Pogledajte novi 'tenkić' naše Civilne zaštite: ' Ima dvije sobe, Starlink, hladnjak...'

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Pogledajte novi 'tenkić' naše Civilne zaštite: ' Ima dvije sobe, Starlink, hladnjak...'
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Foto: WISS/Facebook
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Ravnateljstvo Civilne zaštite pokazalo je zapovjedno-komunikacijsko vozilo za potragu i spašavanje zrakoplova (ASAR). Radi se o sustavu vrijednom 1,5 milijuna eura s PDV-om tvrtke WISS

Na Marini Prelog uz rijeku Dravu u subotu je održan prvi regionalni susret žurnih službi 'Pesjanek 2026'. Susret je organiziralo Ravnateljstvo civilne zaštite u suradnji s Gradom Prelogom i Turističkom zajednicom Grada Preloga, s ciljem jačanja suradnje žurnih službi, razmjene iskustava te približavanja njihovog rada građanima. Okupljene službe izložile su opremu, a građani su po prvi put mogli pogledati novi mobilni zapovjedni centar Civilne zaštite.

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Točnije, Ravnateljstvo Civilne zaštite nabavila ga je kao zapovjedno-komunikacijsko vozilo za potragu i spašavanje zrakoplova (ASAR). Radi se o sustavu vrijednom 1,5 milijuna eura s PDV-om, a proizvela ga je poljska tvrtka WISS. 

Kako su naveli na svojim stranicama, ono je izrađeno na šasiji Scania 500 P s pogonom 6x4. Vozilo pokreće motor snage 500 konjskih snaga, a kabina je predviđena za tri člana posade. U stražnji, operativni dio ulazi se kroz vrata sa sklopivim stepenicama.

Foto: MUP

- Nadogradnja je unutarnjom pomičnom pregradom s vratima podijeljena na dvije zasebne zone. Takvo rješenje omogućuje da koordinacijski i komunikacijski timovi istodobno rade neovisno jedan o drugome, što je posebno važno tijekom složenih intervencija i drugih aktivnosti na terenu.  U koordinacijskom dijelu nalaze se sklopivi stolovi i devet mjesta za članove tima. Komunikacijski dio ima četiri radna mjesta za operatere, opremljena računalima, monitorima i komunikacijskom infrastrukturom - navode iz WISS-a.

Foto: WISS/Facebook

Među ugrađenom opremom su mrežni uređaji, router, GPS, Starlink, bežična pristupna točka, radiouređaji i rack ormar u kojem je smještena komunikacijska i informatička oprema. Za rad u različitim vremenskim uvjetima operativni prostor ima klimatizaciju, ventilaciju i grijanje. Imaju i pomoćni prostor s hladnjakom te ormarićima za opremu.

Foto: WISS/Facebook

- Posebnu mogućnost predstavlja sedam metara visok teleskopski jarbol. Na njemu se mogu nalaziti različiti uređaji, među kojima su kamera, Wi-Fi antena i radiokomunikacijska oprema. Vozilo ima i sklopivi nosač predviđen za postavljanje do šest antena. Za samostalan rad na terenu ugrađen je agregat za proizvodnju električne energije, kao i hidraulični sustav za niveliranje vozila. Četiri hidraulične potpore omogućuju stabilizaciju vozila kada je ono postavljeno na radnoj lokaciji - pišu iz WISS-a.

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