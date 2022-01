Pokušavam rekonstruirati sve ono što mislim da bi možda moglo pomoći u istrazi, rekao je u nedjelju u Beogradu Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša (27) za kojim se traga od 31. prosinca. Velik broj policajaca uključen je u potragu za mladićem kojem se svaki trag izgubio nakon 2.30 sati, a cijeli dan Savu su pretraživali i patrolnim čamcima.

Patrolni čamci su potragu nastavili i kasno navečer uz Beton halu, područje gdje je klub Gotik u kojem je Matej bio s društvom.

'Policija radi odličan posao'

- Apsolutno vjerujem srpskoj policiji, rade apsolutno profesionalno svoj posao i njima prepuštam sve istrage koje se trebaju raditi. Radi se o vrlo kompliciranom problemu, o nestanku čovjeka i nije to situacija u kojoj treba improvizirati i prema tome ponavljam – srpska policija radi odlično svoj posao i vjerujem im do kraja - kaže Nenad, inače ugledni vaterpolski sudac i dugogodišnji djelatnik splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. On je u nedjelju doputovao u Beograd kako bi se uključio u potragu za sinom.

'Digao se, otišao i više ga nisu našli'

Sa sinom se posljednji put čuo 30. prosinca oko 17 sati i nije primijetio ništa neobično tijekom razgovora. Sin mu je bio veseo i dobro raspoložen. U Beograd je otputovao s najboljim prijateljima iz osnovne škole. Njih sedmorica stigli su kombijem i trebali su se u nedjelju vratiti u Split.

- Apsolutno je tada sve bilo u redu, bio je veseo. Roditelj uvijek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja tri dana i noći - rekao je.

- Oni su sjedili u tom lokalu, prije su bili na večeri. Mladi ljudi, u dva sata su se družili uz piće, uz razgovor, kao mladi ljudi koji su završili fakultete. U jednom momentu on se digao i krenuo prema izlazu i oni ga više nisu našli - rekao je Periš za NovuTV.

'Samo da Mateja nađem, pa makar ga morao samo jednom poljubiti'

- Imao je organiziran svoj poslovni život, školu je završio... I ranije je slavio Novu godinu izvan Hrvatske. Bio je na dočeku u Pragu, Budimpešti... Taj odlazak na doček Nove godine bio je prvi put da je u Beogradu. Evo, mladi momak na početku svog života, sa završenim fakultetom... Da vam kažem iskreno, puno vremena je prošlo otkad smo se posljednji put čuli, nada mi kopni, ali još se nije ugasila... Samo da Mateja nađem, pa makar ga morao samo jednom poljubiti - kroz suze je govorio Matejev otac za srpske medije.

Za Slobodnu Dalmaciju Nenad Periš je rekao da su mu pomoć ponudili mnogi iz srpskog vaterpola, među kojima i bivši vaterpolist Igor Milanović te pomoćnik ministra sporta Darko Udovičić.

- Tisuće ljudi se javilo da ponudi pomoć. Jedan čovjek iz Beograda, kojega ne poznajem, javio se i ponudio da mi ustupi svoj stan na Zelenom vijencu. Svima zahvaljujem na suosjećanju, ali najvažnija je informacija. Zato molim sve koji nešto znaju da jave policiji, makar i anonimno, da bismo saznali što se dogodilo - rekao je Periš.

- Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - kaže otac.

Temeljem mobitela rekonstruirali posljednje kontakte

Rekao je da će u Beogradu ostati koliko god to bude bilo potrebno.

Blic piše da su u nedjelju ujutro četiri policajca pretražila područje oko kluba, a rijekom Savom patrolirala je cijeli dan i riječna policija u čamcima.

Telegraf piše da je policija, temeljem njegova mobitela, rekonstruirala njegove posljednje kontakte, a znaju i njegovu posljednju lokaciju prije nego što je mobitel ugašen. Dan ranije policajci su detaljno pretražili sve prostorije kluba. Pregledali su i snimke sa svih nadzornih kamera koje gledaju na klub. Kurir doznaje da su nadzorne kamere snimile Mateja kako izlazi iz Gotika i spušta se stepenicama prema splavovima.

Podsjetimo, Matej je s prijateljima otputovao na proslavu Nove godine. Njih sedmorica prvo su bila na večeri u jednom restoranu u Beton hali, a potom su otišli u noćni klub Gotik. Društvo je u jednom trenutku shvatilo da Mateja nigdje nema pa su ga počeli tražiti. Na izlazu iz kluba shvatili su da je njegova jakna ostala u garderobi. Nastavili su potragu i okolo kluba, nakon čega su otišli u smještaj, gdje su se nadali da će ujutro doći. Kad se to nije dogodilo, kontaktirali su policiju. U kratkoj videosnimci koju su snimili njegovi prijatelji i objavili na internetu vidi se ulaz u klub, okolni klubovi i šetalište.

U videu spominje i “drugu tučnjavu”

- Tu smo bili. Tu je ta neka kamera. Kad se izađe iz kluba su skale i ograda, meni je ta ograda do preko pojasa, nije mogao samo upasti. Iza ograde ima još metar betona. Da je upao, ima brodova sa strane, mogao bi izaći. Ako je upao svojom voljom, ako mu se desilo nešto... Mi smo bili prošetali do kraja šetnice, gledali rijeku, klubove, kamere... Nema puno kamera na klubovima i restoranima. Da se vidi je li negdje otišao ili što se dogodilo - govori prijatelj na snimci.

U videu spominje i “drugu tučnjavu”, koja je bila ispred kluba te priča o “napuštenim halama” koje se nalaze iza kluba i koje su pregledali.

- Ako je ikakvo nasilje bilo, nije on mali. Nije on mali čovjek da bi ga netko mogao pospremiti u džep i negdje odnijeti. U klubu je bila sve mlađa ekipa, mlađi ljudi, bio je neki koncert rap, hip-hop, koji sluša generacija moje sestre, i nije bilo opasnih ljudi ili tako nešto - priča prijatelj. Matej je u klubu Gotik posljednji put viđen oko 2.30 sati i od tada mu se gubi svaki trag. U vrijeme nestanka bio je odjeven u crnu majicu s natpisom, traperice i crne tenisice s bijelim đonom. Od posebnih karakteristika, njegovi prijatelji kažu da Matej ima karakterističan razmak između prednjih zuba.

Fotografija nestalog mladića objavljena je i na stranici nestali.gov.hr. Tamo se navodi da je Matej visok 188 centimetara, ima plavu kosu i plave oči te je jače tjelesne građe.

- S adrese u Srbiji, grad Beograd, otišao u nepoznato - navedeno je u okolnostima nestanka. Inače, Matej je završio ekonomiju te je cijelo ljeto naporno radio kao skiper. Njegova obitelj se nada da će se uskoro s ocem vratiti kući.