Yorkshire Wildlife Park bio je pun posjetitelja kada je u subotu poslijepodne oglašena uzbuna. Hitne službe pozvane su u park oko 13:30 nakon dojave da se muškarac s povišene šetnice popeo u prostor u kojem borave tigrovi. Posjetitelji su udaljeni iz tog područja dok je tigar napao muškarca, koji je nedugo zatim preminuo.

Uprava parka potvrdila je da je rijetki amurski tigar po imenu Altai ostao na sigurnom u svojem ograđenom prostoru te da neće biti eutanaziran.

Iz sebi znanih razloga, američki predsjednik je objavio AI generiran video u kojem ga tigar napada, a zatim bježi od njega dok ga Trump naganja po zoološkom vrtu.