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VIDEO Pogledajte što je objavio predsjednik Amerike

Piše Filip Sulimanec,
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VIDEO Pogledajte što je objavio predsjednik Amerike
Foto: Truth Social/Donald Trump
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Iz sebi znanih razloga, američki predsjednik je objavio AI generiran video u kojem ga tigar napada, a zatim bježi od njega dok ga Trump naganja po zoološkom vrtu

Yorkshire Wildlife Park bio je pun posjetitelja kada je u subotu poslijepodne oglašena uzbuna. Hitne službe pozvane su u park oko 13:30 nakon dojave da se muškarac s povišene šetnice popeo u prostor u kojem borave tigrovi. Posjetitelji su udaljeni iz tog područja dok je tigar napao muškarca, koji je nedugo zatim preminuo.

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Uprava parka potvrdila je da je rijetki amurski tigar po imenu Altai ostao na sigurnom u svojem ograđenom prostoru te da neće biti eutanaziran.

Iz sebi znanih razloga, američki predsjednik je objavio AI generiran video u kojem ga tigar napada, a zatim bježi od njega dok ga Trump naganja po zoološkom vrtu.

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Komentari 2
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