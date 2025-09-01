VIDEO Pogledajte trenutak kada je Afganistan 'udario' potres od 6 po Richteru: Raste broj mrtvih

Snažan potres magnitude 6,0 pogodio je noćas sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar. Prema podacima lokalnih vlasti, smrtno je stradalo najmanje 620 ljudi, a više od 1500 osoba zadobilo je ozljede.

Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je samo u jednom selu pronađeno 30 mrtvih. Glasnogovornik ministarstva Sharafat Zaman naglasio je kako je konačan broj teško utvrditi jer je riječ o zabačenom području s raštrkanim naseljima, a pristup terenu otežan.

- Naši timovi još uvijek rade na licu mjesta i situacija se stalno mijenja - rekao je Zaman.

Velik broj ozlijeđenih prevezen je u pokrajinsku bolnicu, potvrdio je glasnogovornik lokalnih vlasti Najibullah Hanif. Dodao je kako bi brojke mogle biti veće kada stignu izvješća iz udaljenih okruga. Potres je zabilježen nešto poslije ponoći, na dubini od 10 kilometara, a udar se osjetio i u susjednim područjima Pakistana.

U međuvremenu su objavljene i prve snimke razornog potresa. Nadzorna kamera iz provincije Kunar, jedne od najteže pogođenih, zabilježila je snažno podrhtavanje tla i trenutke panike dok su se ljudi pokušavali skloniti. Snimke dodatno svjedoče o silini udara koji je za nekoliko sekundi uništio brojne kuće i infrastrukturu.

Afganistan se nalazi na seizmički aktivnom području, osobito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se dodiruju indijska i euroazijska tektonska ploča. Samo prošle godine snažni potresi na zapadu zemlje odnijeli su više od tisuću života, podsjetivši na ranjivost jedne od najsiromašnijih država svijeta. | Foto: Stringer

Epicentar potresa bio je 27 kilometara od Jalalabada, petog najvećeg grada Afganistana, i oko 140 kilometara od Kabula. Prema izjavama dužnosnika, u selima uz granicu s Pakistanom brojne su kuće sravnjene sa zemljom, a komunikacija s pogođenim stanovništvom izrazito je otežana.

Spasioci se bore s nizom problema. Uske planinske ceste zatrpane su odronima, a područje i dalje potresaju slabiji naknadni udari. Talibanska vlada pozvala je međunarodne humanitarne organizacije na pomoć, upozoravajući da sami ne mogu odgovoriti na razmjere katastrofe.

Reutersovi snimatelji zabilježili su prizore helikoptera koji prevoze ranjene, dok mještani pomažu vojnicima i bolničarima pri prijevozu ozlijeđenih do vozila hitne pomoći. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova izjavio je kako do sada nijedna strana vlada nije ponudila konkretnu pomoć u spašavanju ili humanitarnim operacijama.