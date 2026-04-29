VIDEO Pogledajte trenutak udara: Ukrajinski dronovi raznijeli ruske vojne helikoptere

Ukrajinske snage za bespilotne sustave izvele su napad na dva ruska helikoptera u Voronješkoj oblasti, području duboko unutar teritorija Ruske Federacije. Kako prenose ukrajinski mediji, na meti su se našle letjelice tipa Mi-28 i Mi-17.

Informaciju je putem Facebooka potvrdio zapovjednik tih snaga Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“, koji je uz objavu podijelio i snimku same operacije.

Iako su napadi dronovima na ruske ciljeve posljednjih mjeseci sve učestaliji, udar na vojne helikoptere u Voronježu smatra se značajnim operativnim uspjehom. Objavljena snimka prikazuje tijek napada i upućuje na sposobnost ukrajinskih bespilotnih sustava da probiju obranu i precizno pogode ciljeve visoke vrijednosti.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama među ruskim vojnim osobljem, niti su poznati točni razmjeri štete na pogođenim letjelicama.