VIDEO Pogledajte trenutak udara: Ukrajinski dronovi raznijeli ruske vojne helikoptere

Piše Ivan Jukić,
Ukrajinski dronovi napali ruske helikoptere u Voronježu! Snimka napada izazvala senzaciju, a uspjeh smatraju povijesnim probojem

Ukrajinske snage za bespilotne sustave izvele su napad na dva ruska helikoptera u Voronješkoj oblasti, području duboko unutar teritorija Ruske Federacije. Kako prenose ukrajinski mediji, na meti su se našle letjelice tipa Mi-28 i Mi-17.

Informaciju je putem Facebooka potvrdio zapovjednik tih snaga Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“, koji je uz objavu podijelio i snimku same operacije.

Iako su napadi dronovima na ruske ciljeve posljednjih mjeseci sve učestaliji, udar na vojne helikoptere u Voronježu smatra se značajnim operativnim uspjehom. Objavljena snimka prikazuje tijek napada i upućuje na sposobnost ukrajinskih bespilotnih sustava da probiju obranu i precizno pogode ciljeve visoke vrijednosti.

Za sada nema službenih informacija o mogućim žrtvama među ruskim vojnim osobljem, niti su poznati točni razmjeri štete na pogođenim letjelicama.

Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je 22. travnja da Rusija pregrupira svoje postrojbe i premješta rezerve na bojište, što bi moglo upućivati na pripreme za nove ofenzivne operacije
