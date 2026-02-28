VIDEO Pogledajte udar Irana! Hrvat u Bahreinu: 'Pripremali smo se danima na ovo...'

Ljudi su odmah evakuirani, prvo oni koji su u blizini baze. Mi imamo u Bahreinu aplikaciju na koju dobivamo važne obavijesti. Odmah nam se oglasi uzbuna na mobitelu i alarm, objasnio nam je naš čitatelj koji se trenutno nalazi u Bahreinu koji je pod raketnim udarom Irana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Pogledajte udar Irana! Hrvat u Bahreinu: 'Pripremali smo se danima na ovo...' | Video: 24sata Video

- Čuju se detonacije po cijelom Bahreinu. Oglasile su se sirene po gradu. Aplikacija je počela zvoniti. Pripremali smo se na to danima. Bilo je očekivano da će se dogoditi. Na sigurnom smo svi - rekao je.

Podsjetimo, Izrael i SAD napali su Iran te je on ubrzo uzvratio napadima na američke baze.