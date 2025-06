VIDEO Policija istražuje snimku dva divljaka na ZG obilaznici!

Čitatelj 24sata poslao nam je snimku dva divljaka na obilaznici koja su ugrožavala promet od Sesveta do Buzina. Kaže kako je na trenutke bilo i opasnije nego što se vidi na snimci, ali to nije uspio uhvatiti. Vozači bijelih kombija nadmudrivali su se kilometrima, mijenjali trake, blokirali jedan drugoga... Prvi vozi lijevom trakom, što je kažnjivo, ako se mogao maknuti desno da ne smeta, a mogao je to učiniti u nekoliko navrata na siguran način. Ovaj drugi vozi preblizu, na sve načine pokušava pretjeći kombi. Pokušava to i s desne strane pa i preko zaustavne trake, a drugi kombi ga u tome blokira. I to na jako opasan način, ne samo za sebe nego i za druge sudionike u prometu.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 03:27 Vožnja na obilaznici iz Sesveta u smjeru Buzina | Video: 24sata Video

Nema vožnje lijevom trakom osim ako ne pretječete ili ne smetate

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Lijeva, pretjecajna traka služi isključivo za pretjecanje, a ne za kontinuiranu vožnju. Kazna za vožnju lijevom trakom je 260 eura i 1 kazneni bod. No ako se odlučite pretjecati s desne strane, isto ćete platiti 260 eura, kao i za 'slalom' vožnju. Još su strože kazne za ovo što radi vozač prvog kombija, a to je blokiranje drugog vozila čime krši nekoliko zakona i ugrožava sigurnost i živote ostalih sudionika u prometu.

Zagrebačka policija odgovorila nam je kako su pokrenuli kiminalističko istraživanje.

- Ukoliko budu ispunjeni svi zakonski uvjeti, vozači će biti sankcionirani sukladno zakonskim propisima - rekli su nam.