VIDEO Pogledajte što rade dva manijaka po obilaznici! Policija ima snimku: 'Posvađali su se'

Evo, pogledajte što rade! Ovo je prema Buzinu na obilaznici. Posvađali su se kod Sesveta i ovako su vozili do Buzina, poslao nam je čitatelj snimku nevjerojatne vožnje dva bijela kombija. Kaže kako je na trenutke bilo i opasnije nego što se vidi na snimci, ali to nije uspio uhvatiti.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa... 03:27 Vožnja na obilaznici iz Sesveta u smjeru Buzina | Video: 24sata Video

U nagradnoj igri ultimativnog manijaka za volanom, ovi bi genijalci vjerojatno podijelili prvo mjesto. Prvi vozi lijevom trakom, što je kažnjivo, ako se mogao maknuti desno da ne smeta, a mogao je to učiniti u nekoliko navrata na siguran način. Ovaj drugi vozi preblizu, na sve načine pokušava pretjeći kombi. Pokušava to i s desne strane pa i preko zaustavne trake, a drugi kombi ga u tome blokira. I to na jako opasan način, ne samo za sebe nego i za druge sudionike u prometu. Njih dvojica se tako nadmudruju kilometrima. Inače, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Lijeva, pretjecajna traka služi isključivo za pretjecanje, a ne za kontinuiranu vožnju. Kazna za vožnju lijevom trakom je 260 eura i 1 kazneni bod. No ako se odlučite pretjecati s desne strane, isto ćete platiti 260 eura, kao i za 'slalom' vožnju. Još su strože kazne za ovo što radi vozač prvog kombija, a to je blokiranje drugog vozila čime krši nekoliko zakona i ugrožava sigurnost i živote ostalih sudionika u prometu.

Poslali smo snimku policiji, objavit ćemo njihov odgovor čim ga dobijemo.