VIDEO Policija našla šerifa koji je blokirao promet u Zagrebu: Pogledajte kaznu koju je dobio

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je kaznila vozača koji je krajem studenog blokirao lijevu traku u Ulici Medveščak.

Dobio je prekršajni nalog

- Povodom tog konkretnog predmetnog događaja u prometu, nadležna I. postaja prometne policije Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, nakon provednih izvida i prikupljenih obavijesti zbog počinjenog je prekršaja iz članka 46., stavka 1., kažnjivo po članku 46., stavka 3., Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača navedenog osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka podnijela Izvješće o počinjenom prekršaju - odgovorili su nam na upit.

Siledžija nije dao ljudima voziti

Podsjećamo, čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi kako vozač Škode namjerno vozi sredinom trake kako bi blokirao ljude u lijevoj traci. Policija ga je kaznila po članku 46. stavku 1 koji kaže: 'Vozač mora koristiti isključivo kolnik, kretati se sredinom trake, odnosno trakom namijenjenom za promet one kategorije vozila kojoj vozilo pripada'. Kazna za taj prekršaj je 30 eura.

- Vozači iza njega su se pogledavali, nikome nije bilo jasno što radi, nisu se usudili prići bliže i svi su se prestrojavali u desnu traku, iako je lijeva bila prazna i moglo se voziti njome do kraja, kako bi i trebalo biti da se smanji gužva, rekao nam je čitatelj o bahatpm vozaču koji je odlučio glumiti šerifa pa je blokirao cijelu voznu traku jer ga je smetalo da on stoji u koloni, a drugi voze lijevom trakom koja je bila prazna i koju je bez problema i on mogao koristiti.

U Njemačkoj sustav zatvarača, na Balkanu - divljaštvo

Snimka je iz Ulice Medveščak u Zagrebu u smjeru juga, u kojoj se nakon kilometar lijeva traka spaja u desnu. Mnogi koriste lijevu traku do kraja i prestroje se po sistemu 'zatvarača', što je u nekim zemljama čak stavljeno u zakon, ali ne i kod nas gdje su situacije s blokiranjem vozne trake su gotovo svakodnevne. Nijemci, recimo, ovdje primjenjuju Reissverschlusssystem koji su doveli do savršenstva, a funkcionira jednostavno: kad se dvije trake spajaju u jednu, prestrojava se u zadnjoj mogućoj točki, naizmjence, kad se nakon svakog auta uključuje po jedan iz trake koja se prekida. To radi toliko dobro da su ga Nijemci stavili u zakon i to prije više od 15 godina. Pa ćete platiti kaznu ako ne propustite ako koji se ubacuje po tom sistemu koji je prema istraživanjima povećao protočnost prometa i do 20 posto. No ono što je u Njemačkoj normalno ponašanje u prometu, kod nas je divljaštvo.

I stručnjak za promet zgrožen: Ovo treba najstrože kažnjavati

- Ljudi su vadili mobitele i snimali. Čovjek je hladno vozio po sredini i nije dao da ga prolaze. Neki su uspjeli i normalno su se kasnije ubacili. Pa i protočnost prometa bi bila bolja da su obje trake bile pune i da se puštalo po jedan auto iz lijeve trake na kraju. Ovako je ispao kaos, čekali smo 20 minuta da se to raščisti. Nevjerojatno mi je da mi netko u mom gradu brani voziti, suludo - dodao je čitatelj koji je šerifa prijavio policiji preko MUP-ove aplikacije.

Za ovu situaciju pitali smo i sudskog vještaka za promet Gorana Husinca.

- To se događa svakodnevno. Kad se dvije ceste spajaju, onda se auti voze u svojoj traci do kraja. Kada dođe do završetka, onda oni s desne propuštaju jednog s lijeve. To bi smanjilo gužve, ali se ljudi ne pridržavaju toga. Da netko s desnog traka blokira put je nedopustivo. Misli da kroji pravdu, uzima je u svoje ruke, a zapravo ugrožava sigurnost drugih. To je pogrešan stav vozača. Nitko nema pravo igrati se policije ili blokirati cestu. To je nedopustivo i trebalo bi se najstrože kažnjavati - rekao nam je stručnjak.