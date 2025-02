VIDEO Policija o buktinji na Črnomercu: Izgorjela dva auta istog obrta, oštećen i frizeraj

Zagrebačka policija priopćila je da je u Črnomercu noćas izbio požar parkiranog Mercedesa, a koji je onda i oštetio parkirani BMW, poslovni prostor te pročelje stambeno-poslovne zgrade. Ozlijeđenih ljudi srećom nije bilo.

Na zasad neutvrđen način oko 2.30 sati na Črnomercu, na parkiralištu u Ulici Črnomerec izbio je požar parkiranog osobnog automobila marke Mercedes zagrebačkih tablica, u vlasništvu obrta iz Zagreba te na korištenju kod 23-godišnjakinje. Tijekom požara oštećen je i BMW zagrebačkih tablica, parkiran u neposrednoj blizini, također u vlasništvu istog obrta, a na korištenju kod 57-godišnjakinje, priopćili su iz policije te dodali kako je tijekom požara oštećen poslovni prostor 46-godišnjakinje te pročelje stambeno-poslovne zgrade.

Na teren su izašli vatrogasci JVP-a Zagreb s četiri vozila. Nakon gašenja vatre i razdimljavanja provjerili su poslovni prostor u prizemlju zgrade na kojem su od temperature popucala stakla, kao i stanove na prvom katu zgrade.

'Izgorio je moj frizerski salon'

Kako doznajemo od susjeda, požar je stanovnike ulice uznemirio.

- Krenulo je pucati oko 3 sata. Mislila sam da su petarde, a kada sam izašla van, šokirala sam se. Ništa prije nisam vidjela, ovdje je sve mirno. Nikad se prije ništa nije dogodilo. Jako nas je sve ovo potreslo, jedan se derao zovite vatrogasce, nije se mogao snaći. Je li požar podmetnut ili nije ne znam, vatrogasci su stigli jako brzo. Izvan sebe smo - ispričala nam je prva susjeda te dodala kako poznaju te ljude i taj frizerski salon koji je izgorio.

- Točno je. Moj je frizerski salon izgorio. Auto je buknuo ispred salona i došlo je do eksplozije mog izloga. To jedino znam. Stanari su me zvali, auto je buknuo, ja dok sam došla gore sve je bilo ugašeno - ispričala nam je vlasnica frizerskog salona ispred kojeg je izbio požar.

Slijedi očevid nakon kojeg će se znati više detalja o požaru.