GRAĐANI SE UZNEMIRILI

VIDEO Policija o eksplozijama u Dugavama: Imali smo dojave

Kako su nam kazali čitatelji, eksplozija se čula i u Travnom i u Sopotu, a nakon toga se izdigao gusti dim

Dvije eksplozije u razmaku od 30 minuta odjeknula su Dugavama u subotu navečer, javili su nam uznemireni čitatelji. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili nekoliko dojava o eksploziji. Dodaju kako je najvjerojatnije riječ o pirotehničkim sredstvima. 

Zagrebački policajci odmah su po dojavi izašli na teren, ali na intervenciji nisu pronašli počinitelja. Kako su nam kazali čitatelji, eksplozija se čula i u Travnom i u Sopotu, a nakon toga se izdigao gusti dim.

- Dvije eksplozije u razmaku 30-ak minuta potresle su Dugave. Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije, u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj, a sve su dojavili i policiji.

Kako je dodao čitatelj, to je na području Ulice svetog Mateja.

- Odjeknulo je kao bomba. Nadamo se da je petarda - dodaje drugi čitatelj.

