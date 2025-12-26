VIDEO Policija o trubačima u Zagrebu: 'Iz Srbije su. Imali su instrumente, ali nisu svirali'

Dosađivali su svojim trubljenjem, ulazili su u dvorišta i pred zgrade, netko im je pozvao policiju, rekao nam je čitatelj koji je snimio skupinu muškaraca koji su u novozagrebačkom naselju Blato svirali na Božić.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:04 Romi koji navodno kucaju na vrata i traže novac | Video: čitatelj/24sata

O svemu smo upitali policiju. Kazali su nam kako su u četvrtak 25. prosinca oko 11.25 sati zaprimili jednu dojavu kako nepoznate osobe hodaju Karlovačkom cestom te navodno kucaju na vrata građana tražeći novac.

Foto: Čitatelj 24sata





- Dolaskom na adresu iz dojave policijski službenici nisu nikog zatekli. Međutim, daljnjim obilaskom Karlovačke ceste kod stambenih zgrada uočili su skupinu od šestero muških osoba koje su u rukama imale glazbene instrumente - odgovorili su nam.

Dodaju da su provjerom identiteta utvrdili da se radi o državljanima Srbije, starosti od 16 do 36 godina, a dodatno obavljenim razgovorom i s podnositeljem dojave i s njima nije potvrđeno da su svirali na ulici niti kucali na vrata tražiti novac, odnosno nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela.