VIDEO Policija o ženi koja je vozila kod Šibenika bez guma: 'Bila je pijana i drogirana...'

Policija se oglasila o jučerašnjoj nevjerojatnoj sceni koja se dogodila u 12.20 sati u Dubravi kod Šibenika kada je žena vozila auto bez guma. Kako navode, autom je upravljala žena (42).

Kontrolom je utvrđeno da je vozačica upravljala vozilom unatoč izrečenoj zabrani upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije, a pritom je imala 1,27 g/kg alkohola u organizmu.

Sumnja se da je vozačica bila pod utjecajem droga ili lijekova, zbog čega joj je ponuđeno testiranje. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu, dok je vozačica odbila vađenje krvi i urina za detaljnu analizu i vještačenje.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozačica je uhićena. Tijekom današnjeg dana dovedena je uz optužni prijedlog na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, ukupna novčana kazna od 2.240 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud joj je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predana u zatvor u Šibeniku.