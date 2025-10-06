Obavijesti

VIDEO Policija o ženi koja je vozila kod Šibenika bez guma: 'Bila je pijana i drogirana...'

VIDEO Policija o ženi koja je vozila kod Šibenika bez guma: 'Bila je pijana i drogirana...'
Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...

Policija se oglasila o jučerašnjoj nevjerojatnoj sceni koja se dogodila u 12.20 sati u Dubravi kod Šibenika kada je žena vozila auto bez guma. Kako navode, autom je upravljala žena (42).

Kontrolom je utvrđeno da je vozačica upravljala vozilom unatoč izrečenoj zabrani upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije, a pritom je imala 1,27 g/kg alkohola u organizmu.

Sumnja se da je vozačica bila pod utjecajem droga ili lijekova, zbog čega joj je ponuđeno testiranje. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droge u organizmu, dok je vozačica odbila vađenje krvi i urina za detaljnu analizu i vještačenje.

S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozačica je uhićena. Tijekom današnjeg dana dovedena je uz optužni prijedlog na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

U optužnom prijedlogu zatražena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana, ukupna novčana kazna od 2.240 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud joj je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predana u zatvor u Šibeniku.

