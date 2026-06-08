VIDEO Policija uhitila migrante kod Sl. Broda: 'Vidio sam džip srpskih tablica. Bilo ih je pet'

Džip srpskih tablica uhvaćen je kako prevozi pet migranata kod Lužana. Sve je puno policijskih auta, i kombi je tu, priča nam čitatelj koji se zatekao na mjestu uhićenja migranata kod Slavonskog Broda u nedjelju navečer.

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Pokretanje videa... VIDEO Migranti kod Slavonskog Broda | Video: 24sata

Kako nam je potvrdila PU brodsko-posavska, policija je upoznata s time, a u tijeku je očevid. Po dovršetku očevida bit će poznato više detalja.

- Vidio sam trojicu njih, vezani su lisicama. Bile su im ruke na leđima i ležali su potrbuške - dodaje čitatelj.