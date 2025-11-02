VIDEO Policijska potjera u Zagrebu: Krijumčario ljude, bježao policiji pa sletio u kanal

Policija je u nedjelju pokušala zaustaviti vozača zbog sumnje na krijumčarenje ljudima. Koristili su sirene i svjetlosne signale da ga zaustave, a on se oglušio - priopćila nam je zagrebačka policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Prometna nesreća u Remetincu | Video: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog brze i neoprezne vožnje sletio je s ceste u odvodni kanal, a nakon toga je pokušao pobjeći. Policija ga je ubrzo uhitila.

Foto: Čitatelj 24sata

Sve osobe iz vozila priveli su u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Napominju i kako nitko od građana, policajaca i osoba iz vozila nije ozlijeđen.