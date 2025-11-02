Obavijesti

DRAMA KOD REMETINCA

VIDEO Policijska potjera u Zagrebu: Krijumčario ljude, bježao policiji pa sletio u kanal

Piše Iva Tomas,
VIDEO Policijska potjera u Zagrebu: Krijumčario ljude, bježao policiji pa sletio u kanal
Policija napominje i kako nitko od građana, policajaca i osoba iz vozila nije ozlijeđen

Policija je u nedjelju pokušala zaustaviti vozača zbog sumnje na krijumčarenje ljudima. Koristili su sirene i svjetlosne signale da ga zaustave, a on se oglušio - priopćila nam je zagrebačka policija.

Zbog brze i neoprezne vožnje sletio je s ceste u odvodni kanal, a nakon toga je pokušao pobjeći. Policija ga je ubrzo uhitila.

DVA SUDARA U PAR MINUTA Kaos na A3 nedaleko Popovače: Kolona je duga 19 kilometara!
Kaos na A3 nedaleko Popovače: Kolona je duga 19 kilometara!

Sve osobe iz vozila priveli su u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Napominju i kako nitko od građana, policajaca i osoba iz vozila nije ozlijeđen.

