Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'
Snažan ciklonalni sustav, potaknut neuobičajeno toplim Sredozemnim morem, donosi razdoblje ekstremnih oborina, olujnog vjetra i visoku opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviša stupnja upozorenja za dijelove zemlje, dok europski prognostičari situaciju opisuju kao posebno opasnu, s potencijalom za lokalno rekordne količine kiše.
Atmosfera se počela značajno destabilizirati već tijekom utorka, 9. rujna, no vrhunac nevremena očekuje se tijekom srijede i u prvom dijelu četvrtka. Prema službenim prognozama DHMZ-a, najkritičnije će biti u srijedu, 10. rujna, kada se očekuju najobilnije oborine i najjači vjetar. Za područje Istre i Kvarnera na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske uvjete. Narančasti alarm izdan je za ostatak jadranske obale, dalmatinsko zaleđe, Liku i Gorski kotar, dok je žuto upozorenje na snazi za šire karlovačko i zagrebačko područje te Hrvatsko zagorje.
Očekuje se da će lokalno pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, što stvara iznimno veliku opasnost od bujičnih poplava, odrona i plavljenja urbanih područja čiji sustavi odvodnje ne mogu prihvatiti toliku količinu vode u kratkom vremenu. Osim ekstremne kiše, dodatnu opasnost predstavljat će i snažno, na udare i olujno jugo te južni vjetar. Udari vjetra mogli bi dosezati i do 100 km/h, što može uzrokovati probleme u pomorskom prometu, rušenje stabala i oštećenja na infrastrukturi. Uz obalu je također povećana mogućnost za razvoj pijavica.
Analize europskih meteoroloških servisa idu korak dalje i upozoravaju na potencijalno povijesne količine oborina. Prognoza Severe Weather Europe predviđa da bi u najpogođenijim područjima, koja uključuju sjeverozapadnu Hrvatsku (Istra), jugozapadnu Sloveniju i sjeveroistok Italije, u razdoblju od 24 sata moglo pasti između 200 i 400 mm kiše. Takve količine, ako se ostvare, neizbježno bi dovele do katastrofalnih bujičnih poplava.
Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok ovakve eksplozivne situacije kombinacija nekoliko faktora. Duboka ciklona nad zapadnom Europom povlači ogromne količine vlage s pregrijanog Sredozemlja prema našem području. Ta vlaga, nošena snažnim južnim strujanjem, nailazi na Dinaride i Alpe, što uzrokuje prisilno uzdizanje zraka, njegovo hlađenje i kondenzaciju, rezultirajući ekstremnim pljuskovima.
Očekuje se formiranje tzv. "training-cell" oluja, gdje se grmljavinski oblaci neprestano obnavljaju i prelaze preko istog područja satima, istresajući goleme količine kiše na vrlo uskom pojasu. Upravo je taj mehanizam odgovoran za najrazornije poplave. Uz to, velika nestabilnost atmosfere i smicanje vjetra stvaraju uvjete i za razvoj superćelijskih oluja koje mogu donijeti krupnu tuču i tornada (pijavice).
