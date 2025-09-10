Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'

Snažan ciklonalni sustav, potaknut neuobičajeno toplim Sredozemnim morem, donosi razdoblje ekstremnih oborina, olujnog vjetra i visoku opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviša stupnja upozorenja za dijelove zemlje, dok europski prognostičari situaciju opisuju kao posebno opasnu, s potencijalom za lokalno rekordne količine kiše.

Atmosfera se počela značajno destabilizirati već tijekom utorka, 9. rujna, no vrhunac nevremena očekuje se tijekom srijede i u prvom dijelu četvrtka. Prema službenim prognozama DHMZ-a, najkritičnije će biti u srijedu, 10. rujna, kada se očekuju najobilnije oborine i najjači vjetar. Za područje Istre i Kvarnera na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske uvjete. Narančasti alarm izdan je za ostatak jadranske obale, dalmatinsko zaleđe, Liku i Gorski kotar, dok je žuto upozorenje na snazi za šire karlovačko i zagrebačko područje te Hrvatsko zagorje.

Foto: DHMZ

Očekuje se da će lokalno pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, što stvara iznimno veliku opasnost od bujičnih poplava, odrona i plavljenja urbanih područja čiji sustavi odvodnje ne mogu prihvatiti toliku količinu vode u kratkom vremenu. Osim ekstremne kiše, dodatnu opasnost predstavljat će i snažno, na udare i olujno jugo te južni vjetar. Udari vjetra mogli bi dosezati i do 100 km/h, što može uzrokovati probleme u pomorskom prometu, rušenje stabala i oštećenja na infrastrukturi. Uz obalu je također povećana mogućnost za razvoj pijavica.

Analize europskih meteoroloških servisa idu korak dalje i upozoravaju na potencijalno povijesne količine oborina. Prognoza Severe Weather Europe predviđa da bi u najpogođenijim područjima, koja uključuju sjeverozapadnu Hrvatsku (Istra), jugozapadnu Sloveniju i sjeveroistok Italije, u razdoblju od 24 sata moglo pasti između 200 i 400 mm kiše. Takve količine, ako se ostvare, neizbježno bi dovele do katastrofalnih bujičnih poplava.

Foto: severe-weather.eu

Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok ovakve eksplozivne situacije kombinacija nekoliko faktora. Duboka ciklona nad zapadnom Europom povlači ogromne količine vlage s pregrijanog Sredozemlja prema našem području. Ta vlaga, nošena snažnim južnim strujanjem, nailazi na Dinaride i Alpe, što uzrokuje prisilno uzdizanje zraka, njegovo hlađenje i kondenzaciju, rezultirajući ekstremnim pljuskovima.

Očekuje se formiranje tzv. "training-cell" oluja, gdje se grmljavinski oblaci neprestano obnavljaju i prelaze preko istog područja satima, istresajući goleme količine kiše na vrlo uskom pojasu. Upravo je taj mehanizam odgovoran za najrazornije poplave. Uz to, velika nestabilnost atmosfere i smicanje vjetra stvaraju uvjete i za razvoj superćelijskih oluja koje mogu donijeti krupnu tuču i tornada (pijavice).