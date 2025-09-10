Obavijesti

News

Komentari 1
PROGNOZA SEVERE WEATHER

Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'
Foto: severe-weather.eu

Prognoza Severe Weather Europe predviđa da bi u najpogođenijim područjima moglo pasti između 200 i 400 mm kiše

Snažan ciklonalni sustav, potaknut neuobičajeno toplim Sredozemnim morem, donosi razdoblje ekstremnih oborina, olujnog vjetra i visoku opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je najviša stupnja upozorenja za dijelove zemlje, dok europski prognostičari situaciju opisuju kao posebno opasnu, s potencijalom za lokalno rekordne količine kiše.

VELIKA PROMJENA VREMENA Hrvatska na udaru nevremena i kiše: Upalili crveni alarm za dio zemlje, evo što nas čeka sutra...
Hrvatska na udaru nevremena i kiše: Upalili crveni alarm za dio zemlje, evo što nas čeka sutra...

Atmosfera se počela značajno destabilizirati već tijekom utorka, 9. rujna, no vrhunac nevremena očekuje se tijekom srijede i u prvom dijelu četvrtka. Prema službenim prognozama DHMZ-a, najkritičnije će biti u srijedu, 10. rujna, kada se očekuju najobilnije oborine i najjači vjetar. Za područje Istre i Kvarnera na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske uvjete. Narančasti alarm izdan je za ostatak jadranske obale, dalmatinsko zaleđe, Liku i Gorski kotar, dok je žuto upozorenje na snazi za šire karlovačko i zagrebačko područje te Hrvatsko zagorje.

Foto: DHMZ

Očekuje se da će lokalno pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, što stvara iznimno veliku opasnost od bujičnih poplava, odrona i plavljenja urbanih područja čiji sustavi odvodnje ne mogu prihvatiti toliku količinu vode u kratkom vremenu. Osim ekstremne kiše, dodatnu opasnost predstavljat će i snažno, na udare i olujno jugo te južni vjetar. Udari vjetra mogli bi dosezati i do 100 km/h, što može uzrokovati probleme u pomorskom prometu, rušenje stabala i oštećenja na infrastrukturi. Uz obalu je također povećana mogućnost za razvoj pijavica.

DHMZ UPALIO ALARME Sutra stiže veliko nevrijeme
Sutra stiže veliko nevrijeme

Analize europskih meteoroloških servisa idu korak dalje i upozoravaju na potencijalno povijesne količine oborina. Prognoza Severe Weather Europe predviđa da bi u najpogođenijim područjima, koja uključuju sjeverozapadnu Hrvatsku (Istra), jugozapadnu Sloveniju i sjeveroistok Italije, u razdoblju od 24 sata moglo pasti između 200 i 400 mm kiše. Takve količine, ako se ostvare, neizbježno bi dovele do katastrofalnih bujičnih poplava.

Foto: severe-weather.eu

Stručnjaci objašnjavaju da je uzrok ovakve eksplozivne situacije kombinacija nekoliko faktora. Duboka ciklona nad zapadnom Europom povlači ogromne količine vlage s pregrijanog Sredozemlja prema našem području. Ta vlaga, nošena snažnim južnim strujanjem, nailazi na Dinaride i Alpe, što uzrokuje prisilno uzdizanje zraka, njegovo hlađenje i kondenzaciju, rezultirajući ekstremnim pljuskovima.

POTOCI VODE VIDEO Nevrijeme pogodilo i Vodice: 'Vjetar je razbacivao kante, sve je došlo u sekundi'
VIDEO Nevrijeme pogodilo i Vodice: 'Vjetar je razbacivao kante, sve je došlo u sekundi'

Očekuje se formiranje tzv. "training-cell" oluja, gdje se grmljavinski oblaci neprestano obnavljaju i prelaze preko istog područja satima, istresajući goleme količine kiše na vrlo uskom pojasu. Upravo je taj mehanizam odgovoran za najrazornije poplave. Uz to, velika nestabilnost atmosfere i smicanje vjetra stvaraju uvjete i za razvoj superćelijskih oluja koje mogu donijeti krupnu tuču i tornada (pijavice).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025