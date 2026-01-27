Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA KOD AZORA

VIDEO Portugalci zaplijenili 9 tona kokaina u spektakularnoj akciji na narko podmornici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Portugalci zaplijenili 9 tona kokaina u spektakularnoj akciji na narko podmornici
1
Foto: Screenshot/X/Policia Judiciaria

Gotovo devet tona droge zaplijenjeno kod Azora, plovilo potonulo, dio tereta završio na dnu oceana

Admiral

Portugalske vlasti zadale su snažan udarac međunarodnim narkokartelima. U spektakularnoj akciji na otvorenom moru, policija je u blizini Azorskog otočja presrela podmornicu namijenjenu krijumčarenju kokaina prema Europi te zaplijenila gotovo devet tona droge – najviše ikad u povijesti Portugala, javlja The Guardian.

Najnovije i najvažnije otkriće jest da je riječ o dosad najvećoj količini kokaina pronađenoj na takozvanoj 'narko-podmornici' koja je bila na putu prema europskom tržištu. Operacija je provedena u suradnji portugalske pravosudne policije, ratne mornarice i zrakoplovstva, uz potporu američke DEA-e i britanske Nacionalne kriminalističke agencije.

Foto: Screenshot/X/Policia Judiciaria

Plovilo je doplovilo iz Latinske Amerike, a na njemu su se nalazila četvorica članova posade, trojica državljana Kolumbije i jedan Venezuelac. Svi su uhićeni. Tijekom intervencije brod je potonuo, pri čemu je 35 bala kokaina završilo na dnu Atlantskog oceana, dok je ostatak tereta spašen.

Prema službenim informacijama, narko-podmornica prevozila je ukupno 300 paketa droge, a presretanje se dogodilo oko 230 nautičkih milja od Azora, u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima koji su dodatno otežali akciju.

POKUŠAJ KRIJUMČARENJA VIDEO Muškarac (62) 'pao' na granici s BiH: U ventilaciji auta sakrio drogu. Objavili snimku
VIDEO Muškarac (62) 'pao' na granici s BiH: U ventilaciji auta sakrio drogu. Objavili snimku

Portugalski mediji navode da bi vrijednost zaplijenjenog kokaina na ilegalnom tržištu mogla dosegnuti i do 600 milijuna eura. Policija je potvrdila da se radi o najvećoj zapljeni kokaina ikada zabilježenoj u toj zemlji, čime je ovaj slučaj postao jedan od najvećih u Europi.

OPREMA VRIJEDI MILIJARDE Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'
Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'

Stručnjaci upozoravaju da narko-podmornice sve češće stižu do europskih voda, a ova zapljena potvrđuje da su kriminalne mreže spremne na sve veće rizike kako bi ogromne količine droge dopremile na kontinent.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026