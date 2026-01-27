VIDEO Portugalci zaplijenili 9 tona kokaina u spektakularnoj akciji na narko podmornici

Portugalske vlasti zadale su snažan udarac međunarodnim narkokartelima. U spektakularnoj akciji na otvorenom moru, policija je u blizini Azorskog otočja presrela podmornicu namijenjenu krijumčarenju kokaina prema Europi te zaplijenila gotovo devet tona droge – najviše ikad u povijesti Portugala, javlja The Guardian.

Najnovije i najvažnije otkriće jest da je riječ o dosad najvećoj količini kokaina pronađenoj na takozvanoj 'narko-podmornici' koja je bila na putu prema europskom tržištu. Operacija je provedena u suradnji portugalske pravosudne policije, ratne mornarice i zrakoplovstva, uz potporu američke DEA-e i britanske Nacionalne kriminalističke agencije.

Foto: Screenshot/X/Policia Judiciaria

Plovilo je doplovilo iz Latinske Amerike, a na njemu su se nalazila četvorica članova posade, trojica državljana Kolumbije i jedan Venezuelac. Svi su uhićeni. Tijekom intervencije brod je potonuo, pri čemu je 35 bala kokaina završilo na dnu Atlantskog oceana, dok je ostatak tereta spašen.

Prema službenim informacijama, narko-podmornica prevozila je ukupno 300 paketa droge, a presretanje se dogodilo oko 230 nautičkih milja od Azora, u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima koji su dodatno otežali akciju.

Portugalski mediji navode da bi vrijednost zaplijenjenog kokaina na ilegalnom tržištu mogla dosegnuti i do 600 milijuna eura. Policija je potvrdila da se radi o najvećoj zapljeni kokaina ikada zabilježenoj u toj zemlji, čime je ovaj slučaj postao jedan od najvećih u Europi.

Stručnjaci upozoravaju da narko-podmornice sve češće stižu do europskih voda, a ova zapljena potvrđuje da su kriminalne mreže spremne na sve veće rizike kako bi ogromne količine droge dopremile na kontinent.