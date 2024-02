VIDEO Portugalski farmeri: 'U zoru izlazimo s mehanizacijom, borimo se za ljudska prava!'

PORTUGAL - Portugalska privremena vlada objavila je u srijedu hitni paket pomoći vrijedan 500 milijuna eura za poljoprivrednike kako bi izbjegla masovne prosvjede po uzoru na one diljem Europe. Kao dio paketa, ministrica poljoprivrede Maria do Ceu Antunes objavila je smanjenje poreza na poljoprivredni dizel goriva za 55% i dodatnih 120 milijuna eura podrške organskoj poljoprivredi i mješovitom uzgoju, piše Reuters. Mjere udovoljavaju nekim od zahtjeva, no nekoliko manjih udruga ipak je najavilo prosvjed. - Prvog veljače, od 6 sati, poljoprivrednici će izaći na portugalske ceste sa svojom poljoprivrednom mehanizacijom boreći se za ljudsko pravo na adekvatnu hranu, za pravedne uvjete i valorizaciju sektora - izjavili su iz Građanskog pokreta za poljoprivredu.