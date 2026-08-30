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poruka ratnom zločincu

VIDEO Poruka Ratku Mladiću na tenku u Pakovu Selu: 'Pred tobom se nije saglo čelo...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poruka Ratku Mladiću na tenku u Pakovu Selu: 'Pred tobom se nije saglo čelo...'
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Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Poruka se odnosi na događaje iz Rujanskog rata, odnosno borbe na širem području Šibenika i Drniša tijekom Domovinskog rata

Na ulazu u Pakovo Selo postavljen je transparent s porukom ratnom zločincu Ratku Mladiću, i to na tenku koji je ondje postavljen u spomen na Rujanski rat 1991. godine.

Na transparentu, koji je izvješen na tenku, stoji poruka: "Pred tobom se nije saglo čelo, zapamtio si Ratko, Pakovo Selo 1991."

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Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat VIDEO
Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Poruka se odnosi na događaje iz Rujanskog rata, odnosno borbe na širem području Šibenika i Drniša tijekom Domovinskog rata.

Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat
Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tenk na ulazu u Pakovo Selo postavljen je kao spomen na obranu mjesta i događaje iz 1991. godine, a sada je poslužio i kao mjesto za isticanje poruke upućene nekadašnjem zapovjedniku Vojske Republike Srpske.

Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat
Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Podsjetimo, Ratko Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici, a umro je u četvrtak, 27.8.2026.

Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat
Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat
Pakovo Selo: Poruka za ratnog zločinca na tenku postavljenom u spomen na Rujanski rat | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

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