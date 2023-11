VIDEO Potopljena Hrvatska: Jučer je bilo kao u Veneciji! Evo prognoze za sljedeće dane

U ponedjeljak, kao i u ostatku novog tjedna očekuje nas razmjerno toplo i promjenjivo vrijeme, uz češću povremenu mjestimičnu kišu na Jadranu i područjima uz njega. Do petka, nasreću, većinom u manjim količinama nego prošlih dana, pri čemu će biti i manje vjetrovito, no i dalje će prevladavati jugozapadni vjetar i jugo. Posljedice snažnog nedjeljnog nevremena osjetili su se se duž cijele hrvatske obale. Šibensko naselje Jadrija je primjerice u nedjelju ujutro potpuno je poplavilo zbog jakog juga i plime. Razina mora se podigla diljem obale. Branko Grisogono, atmosferski fizičar, rekao je da je bilo sličnih poplava i prije, i to su posebni trenuci kad se poklopi jaka ciklona koja uvlači zrak, diže jako jugo te kad se poklopi to s plimom, onda se dogodi taj jaki efekt.

U ponedjeljak je pak Hrvatska bez upozorenja, osim Kvarnera i Kvarnerića, sjevernog Jadrana i zapadne obale Istre za koje je upaljen žuti meteoalarm.

U nastavku slijedi detaljnija vremenska prognoza HRT-a za ponedjeljak.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne će oblaka biti više, stoga je mjestimice moguća kiša. Ujutro će ponegdje biti magle, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 18 i 20 °C.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodnevna temperatura zraka i dalje će biti viša od uobičajene za ovo doba godine, uglavnom oko 18 °C. Nakon razmjerno svježeg jutra s mjestimičnom maglom, poslijepodne će biti djelomice sunčano. Malo kiše može pasti popodne na sjeveru.

Povremena kiša uz promjenjivu naoblaku bit će češća u gorskim krajevima te uz obalu sjevernog Jadrana, ali vrlo vjerojatno neće biti veće količine. Puhat će umjeren, u gorju i na Kvarneru povremeno jak jugozapadni vjetar pa će i more biti umjereno valovito, prema otvorenom i valovito. Jutro će biti malo svježije od nedjeljnog.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će djelomice, pa i pretežno sunčano, a malo kiše može pasti u Dalmatinskoj zagori. Puhat će umjeren, prolazno i jak jugozapadni i južni vjetar, prema otvorenom moru poslijepodne i jugo, pri čemu će najviša temperatura zraka biti između 19 i 23 °C.

Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, te pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a prema večeri i jugo u jačanju.

U petak nas očekuje prolaz oslabljene hladne fronte i manje zahlađenje. Krajem tjedna će u planinskim krajevima iznad 1600 metara nadmorske visine zalepršati i pokoja pahulja snijega.

Zahlađenje će nas vratiti na normalne temperature za studeni, no bit će kratkotrajno te će od nedjelje temperatura opet rasti, uz jačanje juga.