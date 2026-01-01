Obavijesti

UZROK JE PIROTEHNIKA?

VIDEO Povijesna crkva u Amsterdamu potpuno izgorjela u novogodišnjoj noći

Piše 24sata,
VIDEO Povijesna crkva u Amsterdamu potpuno izgorjela u novogodišnjoj noći
Foto: /REUTERS

Službeni uzrok požara još uvijek nije poznat, no pojavile su se informacije da su lokalni stanovnici ispaljivali pirotehnička sredstva prema tornju crkve

Doček nove 2026. godine u Amsterdamu pretvorio se u kaos nakon što je razorni požar progutao povijesnu crkvu Vondelkerk.

Vatrena stihija, koja je buknula nedugo nakon ponoći, brzo je prerasla u regionalnu izvanrednu situaciju, a gradske vlasti potvrdile su da je 154 godine star spomenik kulture nepovratno izgubljen.

Povijesna crkva u Amsterdamu u plamenu za vrijeme Nove godine 01:20
Povijesna crkva u Amsterdamu u plamenu za vrijeme Nove godine | Video: 24sata/reuters

Borba s vatrenom stihijom

Prve dojave o požaru stigle su oko 00:45, a plamen je velikom brzinom zahvatio toranj crkve. Unatoč brzoj reakciji vatrogasaca, gašenje je bilo iznimno otežano zbog jakog vjetra i drvene konstrukcije zgrade. Situacija je eskalirala do te mjere da je proglašena regionalna katastrofa Grip 2, što je zahtijevalo angažman dodatnih snaga izvan Amsterdama. Nedugo nakon dva sata ujutro, toranj crkve se urušio, a vatrogasci zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja nisu mogli ući u unutrašnjost. Službe su koristile vodu iz obližnjeg Vondelparka kako bi pokušale obuzdati požar.

Fire at Vondelkerk church in Amsterdam
Foto: /REUTERS

Evakuacija i upozorenja građanima

Zbog gustog dima i opasnosti od širenja vatre, evakuirano je nekoliko desetaka okolnih kuća, a njihovi su stanari privremeno smješteni u obližnji joga studio. Oko 90 kućanstava ostalo je bez električne energije. Vlasti su putem sustava NL-Alert izdale upozorenje građanima da zatvore prozore i vrata te isključe ventilacijske sustave. Mjesto događaja posjetila je i gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema.

​- Ovo je vrlo intenzivan i strašan požar u ovoj monumentalnoj crkvi. Naša prva briga i prioritet sada su dobrobit i domovi neposrednih stanara - poručila je Halsema.

Službeni uzrok požara još uvijek nije poznat, no pojavile su se informacije da su lokalni stanovnici ispaljivali pirotehnička sredstva prema tornju crkve, što vatrogasna služba za sada nije potvrdila. Istraga je u tijeku. Tragedija nosi i gorku povijesnu simboliku, jer ovo nije prvi put da je toranj crkve Vondelkerk uništen u požaru. Originalni toranj izgorio je 1904. godine nakon udara groma.

Crkva, izgrađena 1872. godine u neogotičkom stilu, služila je kao rimokatolička bogomolja do 1977. godine. Od tada se koristila kao popularan prostor za organizaciju raznih događanja i proslava. Njezinim uništenjem Amsterdam je na samom početku nove godine ostao bez važnog dijela svoje kulturne baštine.

Požar je naposljetku stavljen pod kontrolu u ranim jutarnjim satima, no ostavio je za sobom pustoš. Uništenjem crkve Vondelkerk, smještene u srcu grada u blizini poznatih muzeja Rijksmuseum i Van Gogh, Amsterdam je pretrpio nenadoknadiv gubitak. Glasnogovornik hitnih službi sažeo je osjećaje mnogih.

