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NOVI ULAZ U SPLIT

VIDEO Povijesni trenutak u Dalmaciji: Probili tunel Kozjak

Piše 24sata,
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VIDEO Povijesni trenutak u Dalmaciji: Probili tunel Kozjak
Foto: Dalmacija Danas
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Objavljena je snimka trenutka kada su se dvije strane tunela Kozjak konačno spojile. Proboj je velika prekretnica u projektu koji bi trebao povezati Vučevicu, Kaštela i Split.

Proboj tunela Kozjak predstavlja važnu prekretnicu u realizaciji novog cestovnog pravca koji će povezati čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom te bi trebao značajno rasteretiti promet na širem splitskom području. Snimku povijesnog trenutka izgradnje tunela Kozjak objavila je Dalmacija Danas, trenutka kada su se dvije strane tunelske cijevi spojile i označile završetak jedne od najzahtjevnijih faza ovog velikog infrastrukturnog projekta. 

Riječ je o jednom od ključnih dijelova projekta 'Novi ulaz u Split', koji bi trebao donijeti kvalitetniju prometnu povezanost i novu alternativu postojećim prometnim pravcima prema najvećem dalmatinskom gradu.

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Snimka prikazuje trenutak koji se dugo čekao – proboj tunela i susret radnika s obje strane iskopa, čime je završena jedna od najzahtjevnijih etapa gradnje, javlja Dalmacija Danas.

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