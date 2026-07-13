VIDEO Povijesni trenutak u Dalmaciji: Probili tunel Kozjak

Proboj tunela Kozjak predstavlja važnu prekretnicu u realizaciji novog cestovnog pravca koji će povezati čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom te bi trebao značajno rasteretiti promet na širem splitskom području. Snimku povijesnog trenutka izgradnje tunela Kozjak objavila je Dalmacija Danas, trenutka kada su se dvije strane tunelske cijevi spojile i označile završetak jedne od najzahtjevnijih faza ovog velikog infrastrukturnog projekta.

Riječ je o jednom od ključnih dijelova projekta 'Novi ulaz u Split', koji bi trebao donijeti kvalitetniju prometnu povezanost i novu alternativu postojećim prometnim pravcima prema najvećem dalmatinskom gradu.

Snimka prikazuje trenutak koji se dugo čekao – proboj tunela i susret radnika s obje strane iskopa, čime je završena jedna od najzahtjevnijih etapa gradnje, javlja Dalmacija Danas.