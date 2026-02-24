Obavijesti

Oleg Butković: Tunel Kozjak uskoro će biti probijen!

Piše HINA,
Split: Ministar Butković obišao gradilište brze ceste Split-Omiš kod Mravinaca | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ministar Butković obišao splitske projekte: Tunel Kozjak uskoro probijen, a Širina možda kreće u novi natječaj za izvođača

Admiral

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u utorak je obišao cestovne projekte na splitskom području, čiji su investitor Hrvatske ceste, te tom prilikom najavio da će tunel Kozjak biti uskoro probijen, kao i da nije isključeno da će se za Širinu možda morati u novi postupak traženja izvođača.

Kako je istaknuo, obišli su radove na jednom od najvećih cestovnih projekata, a to je tunel Kozjak na dionici čvorišta Vučevica, DC8 u Kaštelima, koji se provode u sklopu projekta Novi ulaz u Split, čvorište Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvorište na DC8 - Trajektna luka Split.

"​Radovi idu jako dobro, preostalo je još nekoliko stotina metara i tunel će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od sto milijuna eura, privesti svome kraju. Vjerujemo da će biti odobreno vrlo brzo i europsko financiranje, što će nam olakšati u financijskom smislu", kazao je Butković.

Dodao je kako su obišli i solinsku Širinu te radove na dionici Mravince - TTTS, koji se izvode u sklopu projekta Multimodalna platforma Splitske aglomeracije, Brza cesta Mravince - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, koja bi trebala biti gotova početkom sljedeće godine.​ Za Širinu je kazao da je to projekt koji dugo traje i koji je u početku imao određenih poteškoća, među ostalim i zbog arheoloških istraživanja i konzervatora što su uspjeli riješiti.

"U ovom trenutku nemamo garancije da će taj projekt u cijelosti biti završen od strane postojećih izvođača, te smo imali ozbiljan sastanak  na kojem smo zaključili da će Hrvatske ceste za nekoliko dana sagledati još jednom cijelu tu situaciju. Opcija je i raskid ugovora, pa ćemo, ako do toga dođe, kao i na Čiovu, morati u ponovnom postupku tražiti izvođača, te završiti taj vrlo bitan projekt", izjavio je ministar Butković.

Podsjetimo, projekt Širine odnosi se na rekonstrukciju državne ceste DC8 na ulazu u Solin iz smjera Kaštela, u blizini lokaliteta antičke Salona te se proteže do 50 metara prije deniveliranog križanja DC8 s ulicom Antuna Gustava Matoša. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice između postojećih razdvojenih kolnika te izgradnju deniveliranog prijelaza preko raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine približno 510 metara.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir je kazao da radovi idu svojim tijekom osim što "malo zapinju na izvlaštenju", no vjeruje kako će tijekom ožujka to biti riješeno. Nastavio je da među ostalim uskoro očekuju natječaj za posljednjih 600 metara spoja na magistralu na državnu cestu D8, a usporedo s tim će ići natječaj u vrijednosti 150 milijuna eura od rotora TTTS do Podstrane. Istaknuo je da imaju veliki broj projekata koji su u pripremnoj fazi među kojima su i manji projekti koji bi trebali rasteretiti promet.

U ranim poslijepodnevnim satima ministar Butković će održati sastanke sa županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

