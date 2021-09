Vozeći preko jednoga kanala, odjednom me nešto zateglo za vrat. Srušio sam se s motorom i u prvi mah nisam znao što me zateklo, no onda sam vidio žicu kako se ljulja, ispričao nam je 26-godišnji vozač

Postavljanje žica na šumskim područjima Jelenja pored Rijeke, i nakon tragične smrti motociklista prošle godine, nažalost, ponavlja se. Tomu su krajem srpnja svjedočili prijatelji motociklisti, od kojih je jedan imao sreće preživjeti nalet motocikla na žilet-žicu, namjerno postavljenu između stabala u šumi, koja mu je zarezala vrat.