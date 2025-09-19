Obavijesti

UŽAS

VIDEO Požar guta kuću u Osijeku: 'Širi se gusti dim'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelji nam javljaju kako se nebom širi gusti dim te da je požar progutao krovište kuće

Izbio je požar kuće u Osijeku u petak rano ujutro u Sunčanoj ulici, potvrdili su nam osječki vatrogasci. Čitatelji nam javljaju kako se nebom širi gusti dim te da je požar progutao krovište kuće.

Požar u Osijeku 00:50
Požar u Osijeku | Video: 24sata Video

- Ogroman dim se širi nebom. Gori kuća. Užas, nadam se da nema ozlijeđenih. Sve je puno vatrogasaca - rekao nam je jedan od čitatelja.

