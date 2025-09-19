Čitatelji nam javljaju kako se nebom širi gusti dim te da je požar progutao krovište kuće
UŽAS
VIDEO Požar guta kuću u Osijeku: 'Širi se gusti dim'
Čitanje članka: < 1 min
Izbio je požar kuće u Osijeku u petak rano ujutro u Sunčanoj ulici, potvrdili su nam osječki vatrogasci. Čitatelji nam javljaju kako se nebom širi gusti dim te da je požar progutao krovište kuće.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Ogroman dim se širi nebom. Gori kuća. Užas, nadam se da nema ozlijeđenih. Sve je puno vatrogasaca - rekao nam je jedan od čitatelja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku