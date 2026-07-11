VIDEO Požar kod Primoštena, gasi ga 80 vatrogasaca i zračne snage. Gori i na otoku Korčuli

Veliki požar izbio je u subotu poslijepodne između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli.

U gašenju sudjeluje svih pet dobrovoljnih vatrogasnih društava – DVD Korčula, Blato, Smokvica, Lumbarda i Vela Luka, piše Juginfo.hr.

Požar na otoku Korčuli | Foto: Čitatelj 24sata

Zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Joško Cebalo za Juginfo.hr potvrdio je da su u pomoć upućene i zračne snage. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni o ugroženim objektima.

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Požar je izbio i kod Primoštena. Kako nam javljaju iz JVP Šibenik, u gašenju sudjeluje 80 vatrogasaca s 25 vozila, a djeluju i zračne snage. Požar se i dalje širi, ali za sada ne prijeti kućama i drugim objektima.

Foto: Čitatelj 24sata



