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PUNE RUKE POSLA

VIDEO Požar kod Šibenika gase 72 vatrogasca i tri kanadera. Tri požara stavili pod kontrolu...

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Požar kod Šibenika gase 72 vatrogasca i tri kanadera. Tri požara stavili pod kontrolu...
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdio Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, tri požara kod Šibenika su pod kontrolom, uključujući i onaj u blizini odmorišta Prokljan na A1

Na području Poda kod Šibenika izbio je požar u ponedjeljak u 15.7 sati. U tijeku je gašenje požara  u kojem sudjeluju tri kanadera, 72 vatrogasaca i 24 vozila, priopćila je PU šibensko-kninska.

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Kanaderi gase požar VIDEO
Kanaderi gase požar | Video: Čitatelj 24sata



Od 17.5 sati za sav promet zatvorena je lokalna cesta 65064 Dubrava-Podi. Nakon što požar bude potpuno ugašen, policija u suradnji s protupožarnim inspektorom izvršit će očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara i materijalna šteta.

Kako nam je potvrdio Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, tri požara kod Šibenika su pod kontrolom, uključujući i onaj u blizini odmorišta Prokljan na A1. Nema ugroženih objekata, gori samo nisko raslinje i trava.

- Požar niskog raslinja i dim u blizini autoceste kod odmorišta Prokljan u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h - upozorava Hrvatski autoklub.

Podsjetimo, Javna vatrogasna postrojba Šibenik u ponedjeljak poslijepodne ima pune ruke posla. Kako su nam potvrdili ranije, imaju aktivna čak četiri požara, a posljedica su udara groma. Jedan je požar u blizini odmorišta Prokljan na autocesti A1, drugi kod Skradina, treći na Kornatima, četvrti je izbio kod Poda, u blizini industrijske zone.
 
 

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