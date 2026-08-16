Stigli smo ovdje oko 15:10 i tada je bila samo mala vatra, gasio je jedan DVD, no onda se počelo širiti i došlo je još vatrogasaca, kaže nam naša čitateljica
VIDEO Požar kod Zadra gase kanader i Airtractor: 'Još se vidi dim, požar je blizu kuća'
Još jedan požar izbio je u nedjelju popodne na području Slivnica-Jovići u Zadarskoj županiji. Kako nam javlja naša čitateljica, požar se jako brzo počeo širiti te se nalazi nedaleko od kuća.
- Stigli smo ovdje oko 15:10 i tada je bila samo mala vatra, gasio je jedan DVD, no onda se počelo širiti i došlo je još vatrogasaca, a sad su angažirali i kanader i Airtractor. Sad smo na Velebitu, ali i dalje se vidi dim, jako je blizu kućama - govori nam čitateljica.
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Iz MORH-a su izvijestili kako je u gašenju požara angažiran jedan kanader i jedan Airtractor.
U tijeku je angažiranje 1️⃣ Canadaira CL-415 i 1️⃣ Airtractora AT-802 na 🔥 Slivnica-Jovići, Zadarska županija❗️ pic.twitter.com/m1H6kXzKbX— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 16, 2026
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