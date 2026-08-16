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GAŠENJE U TIJEKU

VIDEO Požar kod Zadra gase kanader i Airtractor: 'Još se vidi dim, požar je blizu kuća'

Piše Julia Očić,
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VIDEO Požar kod Zadra gase kanader i Airtractor: 'Još se vidi dim, požar je blizu kuća'
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Foto: čitatelj/24sata
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Stigli smo ovdje oko 15:10 i tada je bila samo mala vatra, gasio je jedan DVD, no onda se počelo širiti i došlo je još vatrogasaca, kaže nam naša čitateljica

Još jedan požar izbio je u nedjelju popodne na području Slivnica-Jovići u Zadarskoj županiji. Kako nam javlja naša čitateljica, požar se jako brzo počeo širiti te se nalazi nedaleko od kuća.

- Stigli smo ovdje oko 15:10 i tada je bila samo mala vatra, gasio je jedan DVD, no onda se počelo širiti i došlo je još vatrogasaca, a sad su angažirali i kanader i Airtractor. Sad smo na Velebitu, ali i dalje se vidi dim, jako je blizu kućama - govori nam čitateljica.

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Jovići kod Zadra VIDEO
Jovići kod Zadra | Video: čitatelj/24sata

Iz MORH-a su izvijestili kako je u gašenju požara angažiran jedan kanader i jedan Airtractor.

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