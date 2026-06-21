VIDEO Požar na A1 u blizini Prokljana nakon grmljavine!

Kod odmorišta Prokljan na autocesti A1 izbio je požar niskog raslinja i dima, javljaju nam čitatelji u nedjelju nešto prije 19 sati. Kako piše HAK, dim ide u smjeru autoceste pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar pokraj odmorišta Prokljan | Video: 24sata Video

- Zbog požara niskog raslinja i dima koji ide u smjeru autoceste A1, kod odmorišta Prokljan, vozi se se uz ograničenje brzine od 80 km/h - priopćili su iz HAK-a.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik potvrdili su nam da je požar uzrokovao udar munje te su vatrogasne snage upućene na teren, a više informacija bit će poznato kasnije.

Foto: Čitatelj 24sata

- Požar i dim smetaju vozačima kod odmorišta Prokljan, vjetar nosi sav dim na autocestu. Vidjeli smo i da je stiglo više vatrogasnih vozila. Nismo uspjeli vidjeti kolika je površina zahvaćena požarom - kaže nam čitatelj.