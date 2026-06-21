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UDAR MUNJE

VIDEO Požar na A1 u blizini Prokljana nakon grmljavine!

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Požar na A1 u blizini Prokljana nakon grmljavine!
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Foto: Čitatelj 24sata

Iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik potvrdili su nam da je požar uzrokovao udar munje te su vatrogasne snage upućene na teren

Kod odmorišta Prokljan na autocesti A1 izbio je požar niskog raslinja i dima, javljaju nam čitatelji u nedjelju nešto prije 19 sati. Kako piše HAK, dim ide u smjeru autoceste pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h.

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- Zbog požara niskog raslinja i dima koji ide u smjeru autoceste A1, kod odmorišta Prokljan, vozi se se uz ograničenje brzine od 80 km/h - priopćili su iz HAK-a.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Šibenik potvrdili su nam da je požar uzrokovao udar munje te su vatrogasne snage upućene na teren, a više informacija bit će poznato kasnije.

Foto: Čitatelj 24sata
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- Požar i dim smetaju vozačima kod odmorišta Prokljan, vjetar nosi sav dim na autocestu. Vidjeli smo i da je stiglo više vatrogasnih vozila. Nismo uspjeli vidjeti kolika je površina zahvaćena požarom - kaže nam čitatelj.

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Komentari 2
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