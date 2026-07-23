VIDEO Požar na Braču gasi 46 vatrogasaca, pomažu i kanaderi

Izbio je požar na Braču na Postirama u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 46 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila sa područja Brača, te redovne dislokacije, piše Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata

Pored zemaljskih snaga, požar gase četiri protupožarna zrakoplova -3 Canadair-a i 1 Air Tractor. Iz DVD-a Supetar kratko su nam oko 16.30 sati potvrdili da je požar u tijeku te da su vatrogasne snage na terenu.