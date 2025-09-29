Obavijesti

News

Komentari 18
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
23
Foto: pixsell/čitatelj 24sata

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna

Kao da svakodnevne gužve u Zagrebu same po sebi nisu dovoljne. Odlazak na posao za neke traje i više od sat vremena, a svaka dodatna nevolja napravi još više kolapsa na cestama.

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna.

Vodovodna cijev je u nedjelju oko 21 sat pukla na križanju Selske ceste i Krapinske ulice. Sanacija je, nakon cjelonoćne akcije Vodoopskrbe i odvodnje završila nešto iza 5 sati ujutro.

Do završetka asfaltiranja zatvorena je jedna prometna traka u Selskoj u smjeru sjevera te lijevi skretač na Selskoj u Krapinsku u smjeru juga, kao i lijevi skretač iz Krapinske u Selsku, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

I tek što je sunce izašlo, gusti crni dim širio se Kaptolom. Vatrogasci se od jutra bore s požarom na staroj kući, ali samo zahvaljujući njihovoj prisebnosti vatra se nije proširila na susjedne zgrade.

Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju
23
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dok je jedan dio radnog naroda već stigao na posao, drugi je zapeo u gužvi na križanju Maksimirske ceste i Ulice Jordanovac. Sudarili su se automobil i tramvaj, koji je naposljetku ispao iz tračnica.

Pokretanje videa...

Sudar tramvaja i auta u Zagrebu: 'Čini se da je iskočio' 00:30
Video: 24sata Video
Foto: Čitatelj 24sata

Za kraj životopisnog jutra u Zagrebu pobrinuo se muškarac na Jarunu. On je oko 6 sati pucao iz plinskog pištolja kod tržnice. Ljudi, koji su tom trenutku išli na posao ostali su preplašeni i zvali su policiju. Uskoro su se ondje sjurile brojne patrole. 

- Nakon dojave o pucnjavi priveli smo jednog čovjeka. Radilo se o plinskom oružju, no kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku - rekli su kratko iz policije.

Komentari 18
