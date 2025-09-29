Prema prvim informacijama vatra se zavukla među konstrukciju, ali su ga uspjeli zaustaviti da ne zahvati tavan i krov susjedne kuće
VIDEO Požar na Kaptolu kod katedrale! Dim suklja u zrak
Zagrebački vatrogasci borili su se s požarom starije kuće, koji je buknuo u ponedjeljak ujutro na zagrebačkom Kaptolu.
Prema prvim informacijama vatra se zavukla među konstrukciju, ali su ga uspjeli zaustaviti da ne zahvati tavan i krov susjedne kuće.
Prema posljednjim informacijama, više nema otvorenog plamena te pregledavaju cijeli objekt termokamerama. Iz prostora kompanije, koja se inače bavi preradom plastičnih masa, izvukli su bocu s plinom i kisikom.
Tijekom dana bi mogao početi policijski očevid.
