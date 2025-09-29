Obavijesti

SIRENE ODJEKUJU GRADOM

VIDEO Požar na Kaptolu kod katedrale! Dim suklja u zrak

Piše Bogdan Blotnej,
VIDEO Požar na Kaptolu kod katedrale! Dim suklja u zrak
Foto: Čitatelj 24sata

Prema prvim informacijama vatra se zavukla među konstrukciju, ali su ga uspjeli zaustaviti da ne zahvati tavan i krov susjedne kuće

Zagrebački vatrogasci borili su se s požarom starije kuće, koji je buknuo u ponedjeljak ujutro na zagrebačkom Kaptolu.

Prema prvim informacijama vatra se zavukla među konstrukciju, ali su ga uspjeli zaustaviti da ne zahvati tavan i krov susjedne kuće.

Prema posljednjim informacijama, više nema otvorenog plamena te pregledavaju cijeli objekt termokamerama. Iz prostora kompanije, koja se inače bavi preradom plastičnih masa, izvukli su bocu s plinom i kisikom.

Tijekom dana bi mogao početi policijski očevid.

